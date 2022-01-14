«King's Man: Начало»
Боевик, триллер, комедия, криминал, приключения
«Лакричная пицца»
Драма, мелодрама, комедия
«Звериные бои»
Мультфильм
«Крик»
Триллер, детектив
«Фальшивомонетчик»
Драма, криминал
15 лучших фильмов
2021 года
Благотворительный концерт Бехзода Абдураимова
Wedding Brunch для женихов и невест
Катание на коньках
в Ice Avenue
Взрослым: 25 000 и 40 000 сумов за 30 и 60 минут
Каток в Humo Arena
Взрослым: 45 000 и 55 000 сумов за 30 и 60 минут
в Ice Rink
Взрослым: 22 000 и 36 000 сумов за 30 и 60 минут
Handmade ярмарка в ТРЦ Compass
На ярмарке посетители могут купить изделия ручной работы
Благотворительная выставка детских рисунков
На выставке будут представлены рисунки воспитанников детского дома «Мехрбонлик»
«Художник-репортер»
«Береговая линия: кизяк»
«Шелковый путь: современное искусство и художники из Италии»
Детские шоу
в Luna Park
в Vega Centre
Детский мастер-класс
в Kids Avenue
Детский праздник
в ресторане «Атмосфера»
Кондитерский мастер-класс
Детское шоу в Parus'e
Интеллектуально-развлекательная
игра «Разумбой»
Классический
«Квиз, плиз!»
Мастер-класс по приготовлению уйгурского ханума
Мастер-класс по интерьерной живописи
Гончарный мастер-класс
Нетворкинг
по испанском языку
Игра «Самосаботаж»
в Human House
Мастер-класс
по окрашиванию футболок
Творческие
мастер-классы
в «Мастерской»
Bla Bla Bar
DJ Pashkov, DJ Kadamique и DJ Frost
Cowboy Jack
DJ Shum, DJ Mag, DJ Gera
«Шишка lounge bar»
DJ Soft, DJ SULTVN, MC Ten
Dudek
Sanjay band, DJ Nara, DJ Still, MC Sancho и другие
Jbrothers
Milan band, DJ Petishka, Intrend Show, Aliana Duet, DJ King Macarella
Gosty
Обзор фильма «Крик»
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Как прошли выступления Цирка Никулина
Что подают на завтрак и ужин в ГАБТе
Что подают на завтрак и ужин в Молодежном театре Узбекистана?
Что смотреть
в 46 сезоне
в театре «Ильхом»?
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