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15 и 16 января
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
15 и 16 января
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Пять кинопремьер, благотворительный концерт, выставки и ярмарки, вечеринки и мастер-классы, а также другие мероприятия предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино

«King's Man: Начало»

Боевик, триллер, комедия, криминал, приключения

«Лакричная пицца»

Драма, мелодрама, комедия

«Звериные бои»

Мультфильм

«Крик»

Триллер, детектив

«Фальшивомонетчик»

Драма, криминал

15 лучших фильмов

2021 года
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Город

Благотворительный концерт Бехзода Абдураимова

Wedding Brunch для женихов и невест

Катание на коньках

в Ice Avenue

Взрослым: 25 000 и 40 000 сумов за 30 и 60 минут

Каток в Humo Arena

Взрослым: 45 000 и 55 000 сумов за 30 и 60 минут

Катание на коньках

в Ice Rink

Взрослым: 22 000 и 36 000 сумов за 30 и 60 минут
Выставки

Handmade ярмарка в ТРЦ Compass

На ярмарке посетители могут купить изделия ручной работы

Благотворительная выставка детских рисунков

На выставке будут представлены рисунки воспитанников детского дома «Мехрбонлик»

«Художник-репортер»

«Береговая линия: кизяк»

«Шелковый путь: современное искусство и художники из Италии»
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Дети

Детские шоу

в Luna Park

Детские шоу

в Vega Centre

Детский мастер-класс

в Kids Avenue

Детский праздник

в ресторане «Атмосфера»

Кондитерский мастер-класс

Детское шоу в Parus'e
Знания

Интеллектуально-развлекательная

игра «Разумбой»

Классический

«Квиз, плиз!»

Мастер-класс по приготовлению уйгурского ханума

Мастер-класс по интерьерной живописи

Гончарный мастер-класс

Нетворкинг

по испанском языку

Игра «Самосаботаж»

в Human House

Мастер-класс

по окрашиванию футболок

Творческие

мастер-классы

в «Мастерской»
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Вечеринки

Bla Bla Bar

DJ Pashkov, DJ Kadamique и DJ Frost

Cowboy Jack

DJ Shum, DJ Mag, DJ Gera

«Шишка lounge bar»

DJ Soft, DJ SULTVN, MC Ten

Dudek

Sanjay band, DJ Nara, DJ Still, MC Sancho и другие

Jbrothers

Milan band, DJ Petishka, Intrend Show, Aliana Duet, DJ King Macarella

Gosty

Sahar band, Murash, Bek band, DJ Frost
Afisha.uz
Обзор фильма «King's Man: Начало»

Обзор фильма «Крик»

2022 года

Как прошли выступления Цирка Никулина

Что подают на завтрак и ужин в ГАБТе

Что подают на завтрак и ужин в Молодежном театре Узбекистана?

Что смотреть

в 46 сезоне

в театре «Ильхом»?

10 популярных сериалов

2021 года

13 лучших фильмов

в жанре #WHODUNIT

15 самых ожидаемых фильмов

2022 года