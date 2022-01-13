Водитель чёрного автомобиля Malibu без государственных номеров, который был задержан 7 января за игнорирование требований сотрудников правоохранительных органов, рассказал, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения.
«Газета.uz» писала, что водитель продолжил движение, несмотря на ограничения, установленные по маршруту следования кортежа президента в Юнусабадском районе. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять по машине. В тот день он совершил и другие грубые нарушения, судя по кадрам с видеокамер, показанным телеканалом UzReport TV.
Инспектор ДПС Эльшод Рахматов в интервью каналу сообщил, что был вынужден применить оружие согласно инструкциям МВД в связи с опасностью, которую водитель, передвигавшийся на машине без номеров на высокой скорости и с игнорированием ПДД и требований инспекторов, нёс для жизни и здоровья граждан. Номера транспортного средства находились в его багажнике.
Водитель Malibu А. А. (1976 года рождения) рассказал телеканалу, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Я поехал в Бельдерсай (горная местность в Ташкентской области — ред.). Один выпил водки. Пожил там четыре дня, на пятый решил, что место дорогое. Хотел закрыть счёт, но денег при себе было недостаточно. Вернулся в Ташкент, чтобы взять деньги в своём магазине… Я сожалею о содеянном. Из-за того, что я употреблял спиртное, я не мог отвечать за свои [действия]. Напился в дупель. Я виноват, ответственность беру на себя. Я выпил водки, выпил пива и совсем отключился», — рассказал он.
Согласно данным дела, в 2006 году водитель предстал перед Чирчикским городским судом по уголовным делам по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства»), однако дело завершилось примирением сторон. В 2007 году аналогичное дело было прекращено в рамках амнистии.
В 2021 году за различные нарушения ПДД, включая непристёгнутый ремень, проезд на красный свет, тонировку стёкол без разрешения, нарушение правил обгона и игнорирование дорожных знаков, ему были назначены штрафы на общую сумму в 7,9 млн сумов.
Общественность уже много лет призывает власти пересмотреть механизмы наказания за нарушение Правил дорожного движения, в том числе серьёзно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения и исключить возможность многократного нарушения ПДД, обеспечив неотвратимость привлечения к ответственности.
Несколько громких случаев за последнее время:
- За тремя автомобилями хокимията Чустского района Наманганской области числилось 42 штрафа на 20,7 млн сумов, некоторые из них были датированы 2018 годом. Машины были помещены на штрафстоянку после публикации в СМИ.
- Водитель Trailblazer, принадлежащего хокимияту Кашкадарьи, на глазах сотрудников ДПС совершил сразу три грубых нарушения ПДД. После публикации видео в интернете машину поместили на штрафстоянку, водитель был оштрафован. Стёкла машины также были затемнены без разрешения.
- Сыну хокима Алмалыка за два года было выписано 16 штрафов за превышение скорости, при этом он регулярно выкладывал в интернет видео с собственными грубыми нарушениями ПДД. На одном из видео было видно, что он движется в городе со скоростью 200 км/ч. Дело получило резонанс после того, как на ролики обратили внимание блогеры и СМИ.
Ura Krivoff
Даже пьяный так не стал бы ездить, этот совсем невменяемый был. Скорее всего под лирикой или трамадолом был. А если еще кого нибудь невиновного на тот свет отправит. Таких надо лишать права вождения пожизненно.
MRSH
Можно уверенно сказать, что и в этот раз отделается легко. Зная нашу систему денежных отношений.
Александр
ого, у нас уголовное дело может закрыться примерением сторон?