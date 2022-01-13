Водитель чёрного автомобиля Malibu без государственных номеров, который был задержан 7 января за игнорирование требований сотрудников правоохранительных органов, рассказал, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения.

«Газета.uz» писала, что водитель продолжил движение, несмотря на ограничения, установленные по маршруту следования кортежа президента в Юнусабадском районе. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять по машине. В тот день он совершил и другие грубые нарушения, судя по кадрам с видеокамер, показанным телеканалом UzReport TV.

Инспектор ДПС Эльшод Рахматов в интервью каналу сообщил, что был вынужден применить оружие согласно инструкциям МВД в связи с опасностью, которую водитель, передвигавшийся на машине без номеров на высокой скорости и с игнорированием ПДД и требований инспекторов, нёс для жизни и здоровья граждан. Номера транспортного средства находились в его багажнике.

Водитель Malibu А. А. (1976 года рождения) рассказал телеканалу, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Я поехал в Бельдерсай (горная местность в Ташкентской области — ред.). Один выпил водки. Пожил там четыре дня, на пятый решил, что место дорогое. Хотел закрыть счёт, но денег при себе было недостаточно. Вернулся в Ташкент, чтобы взять деньги в своём магазине… Я сожалею о содеянном. Из-за того, что я употреблял спиртное, я не мог отвечать за свои [действия]. Напился в дупель. Я виноват, ответственность беру на себя. Я выпил водки, выпил пива и совсем отключился», — рассказал он.

Согласно данным дела, в 2006 году водитель предстал перед Чирчикским городским судом по уголовным делам по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства»), однако дело завершилось примирением сторон. В 2007 году аналогичное дело было прекращено в рамках амнистии.

В 2021 году за различные нарушения ПДД, включая непристёгнутый ремень, проезд на красный свет, тонировку стёкол без разрешения, нарушение правил обгона и игнорирование дорожных знаков, ему были назначены штрафы на общую сумму в 7,9 млн сумов.

Общественность уже много лет призывает власти пересмотреть механизмы наказания за нарушение Правил дорожного движения, в том числе серьёзно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения и исключить возможность многократного нарушения ПДД, обеспечив неотвратимость привлечения к ответственности.

Несколько громких случаев за последнее время: