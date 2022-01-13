Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о возобновлении с 15 января регулярных рейсов из Ташкента и Самарканда а Алматы, из Нукуса в Актобе, а также из Нукуса и Ургенча в Актау.

Полёты были приостановлены в связи с беспорядками в Казахстане в первых числах января.

Поскольку аэропорт Алматы до 19 января принимает международные рейсы с 8:00 до 21:00 местного времени, рейс HY765/766 «Ташкент — Алматы — Ташкент», запланированный на 16 января, отменён. Пассажиры этого рейса будут перевезены 17 января рейсом HY763/764.

Пассажиры отменённых рейсов (с 7 по 13 января) в и из Алматы, Актобе и Актау могут вернуть полную стоимость билета по месту приобретения или бесплатно перебронировать на любую свободную дату.

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