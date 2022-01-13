Телефонный разговор между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и России Владимиром Путиным состоялся 13 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Было отмечено, что товарооборот по итогам 2021 года вырос на 33%. Активно развиваются отношения в межрегиональном формате, в культурно-гуманитарной сфере и других областях.

Президенты подчеркнули важность проведения серии мероприятий, посвящённых 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией.

Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий в Казахстане. Главы государств выразили поддержку предпринимаемым руководством Казахстана мерам по восстановлению мира и спокойствия, стабилизации ситуации в стране.