Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, прокомментировал события в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы государства.

«Нас не могут беспокоить события последних дней, произошедшие в соседнем и братском нам Казахстане. — сказал он. — В эти дни я несколько раз говорил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Выразил от имени народа Узбекистана свою твердую поддержку народу и руководству Казахстана во всех их усилиях по обеспечению стабильности, благополучия и процветания страны».

Шавкат Мирзиёев еще раз выразил соболезнования и сочувствие семьям и всем близким жертв этих событий, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

«Слава Всевышнему, ситуация в соседней стране постепенно нормализуется, восстанавливается деятельность государственных и социальных структур, налаживается повседневная жизнь граждан», — констатировал глава государства.

«Нет никаких сомнений, что мудрый казахстанский народ, прошедший в своей истории через многие тяжелые испытания, вскоре мужественно преодолеет эти трудные дни и выйдет из сложившейся ситуации еще более сильным и сплоченным», — заключил президент.