В Алматы начался вывод миротворцев Организации Договора коллективной безопасности, сообщило издание Tengrinews.kz.

В проводах миротворческого контингента, которые проходят на строевом плацу Военного института Сухопутных войск, приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов и аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Вами была обеспечена охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов», — обратился к миротворцам Мухамеджан Таласов.

От имени министра обороны Казахстана военнослужащим прибывшего в страну контингента выражена благодарность. Ряд миротворцев приказом министра обороны были награждены медалями «За вклад в международное сотрудничество».

Поэтапный вывод из Казахстана объединённого миротворческого контингента ОДКБ будет осуществлён согласно обозначенным президентом Казахстана срокам начиная с 13 января, говорится в сообщении.

Напомним, общая численность контингента — 2030 солдат, силы ОДКБ были развёрнуты в Алматы и Нур-Султане.