В посёлке Назарбек в Зангиатинском районе Ташкентской области земельный участок, предназначенный для строительства школы и детсада, был незаконно передан предпринимателю. Несмотря на решение суда, там были начаты строительные работы.

Обращение о нарушении было направлено в Сенат. 11 января место строительства для изучения ситуации посетили сенаторы Одилжон Иминов (председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения) и Малика Кадирханова (глава Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства), сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сюда же были приглашены ответственные работники хокимията, представители махалли и органов внутренних дел. Изучение подтвердило, что строительные работы являются незаконными. Они были приостановлены.

Жителей заверили, что на этом месте, как и планировалось, будут построены. школа и дошкольное образовательное учреждение.