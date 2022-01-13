Президент Шавкат Мирзиёев 12 января провёл совещание, посвящённое деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе собрания отмечалось, что в 2021 году было привлечено в общей сложности более 10 млрд долларов иностранных инвестиций, в том числе 8,1 млрд долларов — прямых. В результате запущено 318 крупных и более 15 тысяч региональных проектов, создано свыше 273 тысяч рабочих мест. Эти предприятия способны обеспечить экспорт на 1 млрд долларов и заместить импорт на 530 млн долларов.

Если в 2020 году объём экспорта составил 9 млрд долларов, то в 2021 году — 12 млрд долларов. Отмечается, что в его структуре значительно выросла доля готовой и полуготовой продукции (до 5,2 млрд долларов, 44%).





В 2022 году планируется привлечь прямые иностранные инвестиции в размере более 9,5 млрд долларов (+23,5%), из них 4,9 млрд долларов будут направлены на реализацию отраслевых проектов, 4,6 млрд долларов — на региональные проекты. Под гарантии правительства намечено привлечь кредиты на 2,2 млрд долларов. Кроме того, запланирован запуск 282 крупных и более 9000 региональных проектов, а также доведение экспорта до 14 млрд долларов (7,4 млрд — готовая и полуготовая продукция, 53%).

Президент поручил установить постоянный контроль за каждым инвестиционным проектом, содействовать инициаторам и обеспечить своевременный запуск.

Шавкат Мирзиёев отметил низкий уровень привлечения иностранных инвестиций в сферах туризма, медицины и машиностроения, среди регионов — в Каракалпакстане, Навоийской и Хорезмской областях. В связи с этим поставлена задача разработать по ним отдельные программы и направить дополнительные инвестиции.

Глава государства отдельно остановился на вопросах развития промышленного производства и кооперации. Даны поручения по расширению ассортимента продукции отечественных производителей, поддержке и стимулированию предпринимателей. В частности, отмечалось, что продукция местных предприятий, освоивших выпуск товаров, не производящихся у нас в стране, будет гарантированно закуплена. Указано на важность привлечения в этот процесс и помощников хокимов.

Даны указания по развитию промышленной кооперации и повышению уровня локализации. Подчёркнута важность обеспечения прозрачности и усиления общественного контроля в реализации проектов в области образования, здравоохранения, водоснабжения, дорожной и иной инфраструктуры, непосредственно виляющих на качество жизни населения.

Указано на необходимость привлечения иностранных грантов в сферу здравоохранения, трастовый фонд по Приаралью и другие социально важные направления.

Затронут также вопрос вступления во Всемирную торговую организацию.