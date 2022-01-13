12 января Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что Узбекистан без предупреждения сократил экспорт в Афганистан электроэнергии на 60%.

В сообщении отмечалось, что перебои связаны с техническими проблемами на Талимарджанской ТЭС в Узбекистане. В результате в ряде провинций Афганистана наблюдались веерные отключения электроэнергии.

Утром 13 января DABS сообщила, что Узбекистан восстановил подачу электроэнергии в необходимом объёме.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в Министерстве энергетики Узбекистана.

В начале января «Национальные электрические сети Узбекистана» и DABS подписали в Ташкенте соглашение, согласно которому в 2022 году в Афганистан планируется поставка 2 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии. Общая стоимость контракта составила около 100 млн долларов.

В октябре прошлого года сообщалось, что энергетическая компания Афганистана задолжала более 51 млн долларов за электричество Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков отмечал, что временное правительство Афганистана обязалось полностью погасить задолженность по электроэнергии, и Узбекистан «ни на один час» не прекращал поставки электричества Кабулу.