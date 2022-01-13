Президент Узбекистана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 13 января посетил Национальный центр управления обороной страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев и министр обороны, генерал-лейтенант Баходир Курбанов. На стене — полотно «Взятие крепости» (1999) Алишера Аликулова. Фото: Пресс-служба президента.

Центр, организованный в Министерстве обороны, предназначен для координации деятельности всех силовых структур страны. Комплекс обеспечивает возможность оперативного управления и наблюдения в реальном времени за воздушной границей страны, процессом учебно-боевых занятий в учебных центрах и полигонах, а также осуществлять контроль за действиями подразделений через транкинговую связь.





Президент ознакомился с созданными в центре условиями и дал указания по эффективному функционированию центра и его интеграции в оборонную систему страны.





«Центр должен стать опорной структурой в деле обеспечения военной безопасности нашей страны. Следует совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций разработать программно-аппаратный комплекс для центра», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Здесь же президент провёл расширенное заседание Совета безопасности, где в том числе были затронуты события в Казахстане.