В Брюсселе 12 января состоялось первое за два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО, посвящённое российским инициативам в области безопасности, сообщило РИА Новости.

Стороны обсудили проект соглашения о мерах обеспечения безопасности, опубликованный российским МИДом в декабре 2021 года. В документе содержатся такие пункты, как исключение расширения НАТО на восток, прекращение военной деятельности в бывших республиках СССР, отказ от размещения в Европе дополнительного вооружения.

Переговоры стали вторым этапом консультаций между Россией и странами Запада по безопасности. Ранее в Женеве состоялись двусторонние переговоры о гарантиях безопасности между делегациями России и США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Он также высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжёлым последствиям для европейской безопасности.

«Если НАТО переходит к политике сдерживания, Москва перейдёт к контрсдерживанию, но это не наш выбор. Россия обеспокоена возвращением альянса к схемам времен холодной войны», — отметил он.

Йенс Столтенберг по итогам переговоров отметил: «Мы ясно дали понять России, что если она ещё раз решит применить силу против Украины, то будут суровые последствия. Это будет стратегической ошибкой России». «Союзники по НАТО, ЕС и многие другие ясно заявили, что введут серьёзные санкции против России», — цитирует его Euronews.