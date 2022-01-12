Компания Uzbekistan Airports начала поэтапное внедрение новой системы регистрации пассажиров и багажа Аstra DCS, сообщила пресс-служба компании.

Первым аэропортом, который выполнил регистрацию по этой системе, стал аэропорт Намангана, обслуживший рейс «Уральских авиалиний» в Москву. Второй рейс по новой системе регистрации будет выполнен также из Намангана в Екатеринбург 12 января.

Ранее во всех аэропортах использовалась одна система регистрации от национальной авиакомпании. В дальнейшем назрела необходимость в собственной системе регистрации для аэропортов, пояснил первый заместитель председателя правления Uzbekistan Airports Жавлон Умарходжаев.

Поставщик — российская компания Sirena Travel — был выбран по результатам открытого конкурса.

«Поэтапно будет выполнен переход во всех 11 международных аэропортах Узбекистана на данную систему для всех авиакомпаний, которые не имеют своей системы регистрации либо их система не установлена в аэропортах республики», — отметил он.

По данным Sirena Travel, Аstra DCS эксплуатируется более чем в 320 аэропортах, в том числе России, Грузии, Казахстана, Греции, Египта, Израиля и Мексики.