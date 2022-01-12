Кабинет министров Узбекистана постановлением от 10 января (ПКМ-14) внёс изменения и дополнения в Положение о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам недвижимого имущества (ПКМ-911).

В частности, пункт 33 положения дополняется следующими абзацами:

«В протоколе [разногласий] должны быть указаны собственники, давшие согласие или выступившие против реализации инвестиционных проектов на территории». «Если в ходе открытого обсуждении хоть один собственник будет против реализации инвестиционного проекта на земельном участке, на котором планируется инвестпроект, то не допускается реализация данного инвестиционного проекта на указанной территории».

Кроме того, правительство внесло изменения в пункт 47, из которого исключается право инвестора обращаться в суд с иском о принудительном выкупе объектов недвижимости по цене, определенной в установленном порядке. Теперь этот пункт будет выглядеть так:

«При наличии письменного согласия (соглашения) не менее 75% собственников, но отсутствии возможности получить согласие (недостижении соглашения) оставшейся части собственников инициатор вправе обратиться в суд с иском об определении размера, сроков и видов возмещения убытков собственникам, не давшим соответствующего согласия».

Ранее Министерство юстиции Узбекистана подробно отвечало на вопросы касательно положения, в том числе о праве инвесторов обращения в суд с иском о принудительном выкупе объектов недвижимого имущества при наличии согласия не менее 75% собственников.

В настоящее время этапу составления соглашения между инвестором и собственниками предшествует этап предварительного обсуждения проекта со всеми собственниками. Только после получения предварительного согласия всех собственников кенгаш принимает решение об изъятии земельного участка, после чего начинается процесс согласования вопроса компенсации и составления соглашения.

Инвестор должен обсудить вопрос компенсации абсолютно со всеми собственниками, т. е. спорных ситуаций может и не возникнуть. Если инвестор получил согласие как минимум 75% собственников, но не смог договориться с 25 и менее процентами собственников, он может обратиться в суд.

Минюст объяснял введение этой нормы тем, что эта часть собственников изначально дала свое предварительное согласие на изъятие земельного участка с предоставлением компенсации по рыночной стоимости, и на основании которого кенгашем уже принято решение об изъятии земельного участка.