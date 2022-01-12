В Женеве 10 января прошли переговоры России и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Двусторонние консультации прошли за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и продлились 7,5 часов, сообщило РИА Новости.

По итогам встречи обе стороны сделали официальные заявления и дали комментарии.

Заявление МИДа России

В своём заявлении внешнеполитическое ведомство страны сообщило, что на встрече подробно обсуждались переданные 15 декабря 2021 года США два российских проекта документов — договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

«С российской стороны подчёркнута необходимость обеспечить правовой, юридически обязывающий характер соответствующих гарантий, прежде всего недопустимости дальнейшего расширения НАТО», — говорится в заявлении

Заявление Госдепартамента США

В заявлении Госдепа указывается, что США выслушали опасения России в области безопасности и представила собственные опасения по поводу стратегической стабильности и идеи ответных действий для улучшения стратегической стабильности.

Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман дала понять, что дипломатический путь обеспечивает единственное надёжное решение проблем безопасности России и США, говорится в заявлении.

При этом она подчеркнула: «Хотя США привержены дипломатии, они готовы пойти на значительные экономические и политические издержки в тесной координации со своими союзниками и партнёрами, если Россия усилит свои агрессивные действия против Украины. США не будут обсуждать европейскую безопасность без участия союзников и партнёров. «Эти вопросы необходимо обсудить на соответствующих многосторонних форумах», — сказала заместитель госсекретаря США.

Сергей Рябков — об итогах встречи

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, на пресс-конференции по итогам встречи охарактеризовал разговор с Уэнди Шерман как «сложный, долгий, очень профессиональный, глубокий, конкретный, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы».

Говоря о статье в газете New York Times о том, что Россия якобы хочет обменять свою «угрозу для Украины» на большую гибкость США и Запада в переговорах, Рябков заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину и таким образом, в этом нет предмета торгов.

«По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения», — констатировал глава российской делегации.

«Мы не ожидаем, что западные страны продемонстрируют гибкость по ряду наших предложений. У нас очень твёрдая позиция по основополагающим неотъемлемым требованиям, которые я так тщательно пытался объяснить американским коллегам», — добавил он.

«Мы постоянно слышим о некой цене, которую России придётся заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям (американцам, — ред.) Но как будто их ничему не учит история… Такой разговор в принципе неприемлем для нас, он искомых для них результатов не даст. Это попытки выдвинуть ультиматум, попытки шантажа и запугивания», — цитирует его РИА Новости.

Уэнди Шерман — об итогах встречи

В ходе брифинга заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала дискуссию с Рябковым прямой и откровенной, но отметила, что это «не было то, что называют переговорами», сообщил Интерфакс. США, по её словам, предложили России встретиться ещё раз в ближайшее время.

«Россия может доказать, что у неё нет намерения вторгаться на Украину, вернув войска в казармы, — заявила Шерман. — Другой вариант — рассказать, какие учения проводятся [вблизи границ Украины] и какова их цель».

«Мы не позволим никому противоречить политике „открытых дверей“ НАТО, которая всегда была главной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США», — подчеркнула глава американской делегации.

При этом она сообщила, что США открыты ко взаимным лимитам по военным учениям. Численность войск США в Европе, по её словам, не обсуждалась: «Это не тема для нашего разговора».