С третьей четверти в общеобразовательных школах, не имеющих спортзалов, количество уроков физкультуры в зимнее время вновь будет увеличено с одного до двух в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

Как мы писали ранее, спортзалы отсутствуют в 2245 школах страны. С 2020—2021 учебного года в этих школах в 5−10-х классах был отменён один урок физкультуры на протяжении 10 учебных недель — с декабря по январь. Соответственно в этот период была уменьшена зарплата преподавателей физкультуры этих школ.

11 января МНО издало приказ об отмене действовавшего порядка и улучшении преподавания физкультуры в школах в целях формирования у учащихся привычки заниматься спортом и навыков здорового образа жизни.