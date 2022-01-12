Тема глобального потепления и перехода к устойчивому образу жизни сейчас актуальна. XXVI Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата стала свидетельством важности незамедлительных действий правительств всех стран, направленных на сокращение выбросов парниковых газов для предотвращения повышения средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия.

Для достижения целей и задач Парижского соглашения по изменению климата Узбекистан принял обязательство, основанное на национальных условиях: снизить на 35% удельные выбросы парниковых газов от уровня 2010 года на единицу ВВП к 2030 году.





Помимо законодательных изменений и реформ международные организации оказывают поддержку правительству Узбекистана в переходе к зеленой экономике к 2030 году. Программа развития ООН в Узбекистане совместно с Министерством строительства и при грантовом финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ) с 2017 года реализуют проект «Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья в Узбекистане». Основная цель проекта — обеспечение сельского населения улучшенными, доступными и экологически безопасными условиями жизни.

Использование возобновляемых источников энергии не наносит негативного воздействия на окружающую среду, замещает и экономит топливно-энергетические ресурсы. Они также помогают снижать расходы семейного бюджета населения за природный газ и электричество, необходимые для отопления, снабжения горячей водой, освещения и использования бытовых приборов.





Первостепенная задача проектирования энергоэффективного и низкоуглеродного жилья в сельской местности Узбекистана заключается в улучшении состояния окружающей среды, создания более комфортных и здоровых условий проживания населения. Согласно указу президента №УП-5577 от 14 ноября 2018 года, с 1 января 2020 года все объекты жилищного строительства в обязательном порядке подлежат оснащению энергоэффективным и энергосберегающим оборудованием на этапе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Применение энергоэффективных технологий при строительстве сельского жилья по всему Узбекистану при содействии проекта обеспечит энергосбережение и сократит выбросы парниковых газов.

Энергоэффективный (ЭЭ) и низкоуглеродный (НУ) многоквартирный дом — это многоэтажный дом с низким потреблением тепловой и электрической энергии из-за экономного использования энергоресурсов в ходе эксплуатации здания. Такие многоэтажные дома внешне не отличаются от стандартных, но обеспечивают больший комфорт для проживания благодаря «зеленым» строительным материалам, оборудованию и техническим решениям.





Основным принципом проектирования «зеленых» зданий является использование технологий сокращения потерь тепла и бытовых установок, работающих на возобновляемых источниках энергии. При их строительстве применяются современные теплоизоляционные материалы, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они сохраняют тепло зимой и прохладу летом.

На крышах 22 четырехэтажных 24-квартирных домов, построенных в рамках программы строительства сельского жилья в 2020 году в Ташкентской, Наманганской, Бухарской, Кашкадарьинской областях и Каракалпакстане, посредством зеленого ипотечного кредитования и благодаря грантовой поддержке ГЭФ проект установил солнечные панели мощностью 600 Вт.

«Этот дом и наша квартира — комфортные и экономные. Энергию от солнечных панелей используем для освещения дома, просмотра телевизора и зарядки устройств», — рассказала об опыте проживания в таком доме собственница квартиры в Гиждуванском районе Бухарской области, Феруза Шокирова.

В махалле Навбахор Пешкунского района Бухарской области квартиры в НУ-домах предоставляют малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью в рамках льготной ипотеки сроком на 20 лет.





«Я и моя дочь Раъно были рады приобрести квартиру в таком доме на льготной основе. Для повседневных нужд мы используем электричество от солнечных панелей. Кроме того, отечественная бытовая техника без проблем работает на электричестве от них», — поделилась Рахима Салимова, жительница НУ-дома в махалле Навбахор.

По словам представителей строительной отрасли, реализация таких проектов в Узбекистане, особенно в сельской местности, важна для стабильности экономики, благосостояния общества и благоприятной окружающей среды.

В 2021 году в Узбекистане было построено и сдано в эксплуатацию 30 тысяч ЭЭ-квартир. Сейчас разрабатывается государственная программа на 2022 год по строительству еще 60 тысяч квартир в ЭЭ-зданиях в сельской местности Узбекистана.

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