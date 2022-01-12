Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 11 января в телефонном разговоре поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана.

В сообщении пресс-службы главы правительства Узбекистана говорится, что стороны подтвердили намерение «планомерно осуществлять договорённости, достигнутые на переговорах высшего и высокого уровня, а также расширять многогранные отношения партнёрства и союзничества, основанные на принципах открытости, традиционной дружбы и добрососедства».

Пресс-служба премьер-министра Казахстана отметила: «Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства как в двустороннем, так и многостороннем форматах».

«Правительство Казахстана остается твёрдо приверженным курсу на углубление стратегического партнёрства с братской Республикой Узбекистан. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Уверен, намеченные планы в рамках двусторонней повестки сотрудничества будут реализованы совместными усилиями», — сказал Алихан Смаилов.

Казахстан является одним из крупнейших торговых партнёров Узбекистана. На две страны приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии.

Объём двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года, по данным казахстанской стороны, составил 3,26 млрд долларов, что на 30% выше показателя такого же периода 2020 года. По итогам 2021 года Узбекистан может войти в топ-5 крупнейших торговых партнёров Казахстана, отметила пресс-служба премьера Казахстана.

В начале декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с государственным визитом Казахстан. В ходе визита был подписан большой пакет документов, главным из которых стала Декларация о союзнических отношениях. Это был первый государственный визит президента после его переизбрания.