Ожидаемая чистая прибыль Навоийского горно-металлургического комбината в 2021 году составит 11,3 трлн сумов ($1,04 млрд по курсу ЦБ на 12 января), сообщила пресс-служба предприятия.

Этот показатель на 12,7% больше, чем в 2020 году. Тогда чистая прибыль комбината достигла 10,06 трлн сумов.

Объём выпуска продукции за год вырос на 10,3% — до 54,25 трлн сумов. В рамках программ локализации произведено продукции на 442,2 млрд сумов (+25,5%).

НГМК освоил 621,1 млн долларов по инвестиционной программы, когда как в 2020 году было 650,1 млн долларов. При этом создано 3423 новых рабочих места против 3286 годом ранее.

Показатели комплекса мероприятий по снижению себестоимости продукции выполнены на 103,4%, что способствовало снижению себестоимости продукции на сумму около 1,1 трлн сумов или 6,7%.

По данным НГМК, за шесть месяцев 2021 года доход от продажи золота составил 2,36 млрд долларов. На выплату 15-процентного роялти (платежи за добычу полезных ископаемых) направлено 352,4 млн долларов. Ожидается, что в 2023 году роялти будет снижена до 10%.

«Газета.uz» сообщала, что с 1 января 2022 года комбинат разделился на три предприятия — АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (занимается добычей и производством драгоценных металлов), государственное предприятие «Навоиуран» (добыча и переработка природного урана и редкоземельных металлов) и государственное учреждение «Фонд Навоийского горно-металлургического комбината».

В сентябре вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщал, что правительство приступило к подготовке приватизации НГМК. По его словам, в 2022 году может быть реализовано до 10−15% акций предприятия.

В сентябре также сообщалось, что комбинат привлёк кредит российского банка ВТБ на 1 млрд долларов для финансирования своей инвестпрограммы.