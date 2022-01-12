В государственных дошкольных образовательных организациях Узбекистана усилены карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

Временно ограничивается проведение праздничных мероприятий и собраний. При необходимости собрания могут проводиться в формате видеоконференции.

Вход родителей и гостей в ДОО временно запрещён. Если есть необходимость посетить детсад, то придётся предъявить сертификат о вакцинации или справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом, сданном минимум за 72 часа.

В МДО предупредили, что при нарушениях установленных ограничений будут применяться санкции в виде выговора, штрафов и других.

Ранее мы писали, что в Узбекистане усилены карантинные ограничения в связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением штамма «омикрон». Представители штаба по борьбе с COVID-19 сообщили, что жёсткий карантин вводить пока не планируется, но всё зависит от эпидемиологической ситуации.