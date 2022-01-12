ООН и партнёры 11 января обнародовали план помощи 28 миллионам афганцев — 22 млн человек внутри страны и ещё 5,7 млн афганских беженцев, нашедших убежище в пяти странах региона. На их нужды в 2022 году потребуется рекордная сумма в 4,44 млрд долларов, сообщила пресс-служба ООН.

Афганская экономика находится «в состоянии свободного падения» и грозит увлечь за собой всё население, говорится в сообщении. 23 миллиона человек на грани голода, больницы переполнены истощёнными детьми, учителя не получают зарплату, миллионы детей лишены возможности учиться — такова ситуация в сегодняшнем Афганистане.

Стоимость пшеницы и топлива выросла на 40%, причем 80% бюджета афганской семьи идёт на пропитание.

«Поскольку международная помощь заморожена, система социальных услуг разваливается на глазах. Без поддержки население Афганистана просто не выживет», — говорится в сообщении ООН.

К середине года, как предупреждают в организации, Афганистан может стать страной всеобщей бедности — в нищете окажутся 97% населения. В течение года Афганистан может потерять 30% ВВП, а безработица среди мужского населения — удвоиться и достигнуть 29%.

«Я обращаюсь с настоятельной просьбой: не захлопывайте дверь перед народом Афганистана, — заявил, представляя гуманитарный план, координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс. — Гуманитарные партнёры работают на местах, несмотря на все трудности, они доставляют помощь. Поддержите нас, помогите нарастить объёмы поставок и предотвратить полномасштабный голод, распространение болезней, истощение и — в итоге — смерть».

Помочь афганцам и предотвратить катастрофу международное сообщество призвал также и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он предупредил, что в противном случае мир не только станет свидетелем немыслимых страданий целой страны, но и столкнётся с новыми массовыми волнами переселений.

Он напомнил о нуждах афганских беженцев, которые десятилетиями не могут вернуться на родину. «Щедрость принявших их государств не должна восприниматься как должное, — отметил Филиппо Гранди. — Они нуждаются в помощи, и эта поддержка требуется им уже сейчас».

Запрошенные средства пойдут на доставку продовольствия и товаров первой необходимости, поддержку сельского хозяйства, услуги в области здравоохранения и образования, лечение последствий истощения, обустройство приютов для оставшихся без крова, обеспечение доступа к воде и средствам санитарии.

Напомним, 1 декабря 2021 года правление Всемирного банка (ВБ) решило выделить 280 млн долларов из замороженных активов, предназначенных для поддержки Афганистана. Сообщалось, что средства будут перечислены двум агентствам ООН — Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детскому фонду (ЮНИСЕФ), которые помогают преодолеть гуманитарный кризис.

В конце декабря Узбекистан отправил гуманитарный груз общим весом 4000 тонн народу Афганистана. В состав груза вошли необходимые продукты питания, одежда для взрослых и детей и уголь.