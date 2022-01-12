У главного тренера национальной сборной Узбекистана словенца Сречко Катанеца выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Тренер должен был прибыть из Словении в Дубай на сборы команды, однако тест, проведённый непосредственно перед вылетом, дал положительный результат.

«Словенский специалист вынужден пройти карантин у себя на родине. Надеемся, что после окончания карантина наш тренер вернётся к руководству сборной, поправив здоровье. До тех пор руководить командой на ранних этапах тренировочного сбора будут помощники тренера Катанеца», — говорится в сообщении.

Кроме того, по прибытии сборной Узбекистана в Дубай ПЦР-тесты, сделанные футболистам, также показали положительный результат у полузащитника Ходжимата Эркинова. Он также помещен на карантин. По окончании его игрок снова пройдёт тест, и по его результатам будет запланирована следующая тренировка.