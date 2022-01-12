Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД подполковник Мамуржон Рахматуллаев на пресс-конференции АИМК в среду рассказал подробности, связанные с финансовой пирамиды Golden Cash Store.

По его словам, 15 января 2020 года двое граждан Украины и трое граждан Таджикистана учредили в Ташкенте предприятие.

Компания Golden Cash Store якобы занималось оптовой торговлей, хотя по факту они предлагали гражданам Узбекистана инвестировать якобы в производство на предприятии золотых и серебряных изделий после их продажи. Учредители также активно рекламировали свою деятельность в соцсетях и СМИ.

«Почему деятельность этой компании показалась нам подозрительной? У этой компании не было никаких источников дохода из других стран и иностранных инвесторов. С момента организации ООО они вызывали интерес у людей тем, что якобы обещали преумножить вложения людей, инвестировав их деньги и ювелирные украшения в рудники Таджикистана. Всё это было на словах», — заявил следователь.

Компания предлагала на выбор несколько вкладов: на неделю с доходностью 2−3%, на месяц — 40%, на год — 262%. Деньги должны были перечисляться на открытые пластиковые карты.

«Они забрали себе основную часть средств первых клиентов и планировали выплачивать им [проценты] за счёт новых клиентов», — рассказал Мамуржон Рахматуллаев. По его словам, в договоре не было конкретно прописано, кто и за счёт каких средств будет покрывать ущерб, возникший в результате форс-мажора или нарушения условий.

Кроме того, клиентам присваивали категории Gold, Platinum и обещали ценные призы, iPhone и автомобиль, но в итоге граждане ничего не получили.

В результате несколько тысяч граждан откликнулись на предложения организаторов, передав им золотые и серебряные вещи стоимостью от 100 до 10 тысяч, а также другое имущество, пишет Spot.

Большинство пострадавших — жители Ташкента, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской областей, а также Каракалпакстана. Кроме того, злоумышленники вели деятельность в соседних странах СНГ. Жительница Андижана, пострадавшая от финансовой пирамиды, сообщила, что вложила 10,7 тысяч долларов, продав свой дом.

На основе данных фактов в отношении основателей Golden Cash Store 17 ноября 2021 года ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пунктам «б, в, г» части 2 статьи 188−1 Уголовного кодекса (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, совершенные повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц, с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернетом). Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

В ходе обысков в региональных филиалах Golden Cash Store выявлены договоры и документы, относящиеся к 830 компаниям, документы 54 компаний, 4699 пластиковых карт Golden Cash Store, 2439 рекламных буклетов, 443 серебряных изделий мужчин и женщин, 22 банковских карт и другое.

Кроме того, заморожены 1 млрд 128 млн сумов средств и 63,2 млн сумов на расчётных счетах учредителей компании. Руководитель общества также перечислил на свою карту 2,4 млрд сумов.