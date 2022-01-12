Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Кыргызстана Ибрагима Джунусова в связи с завершением его дипломатической миссии в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны отметили значительную активизация политического диалога, торгово-экономических, культурно-гуманитарных и межрегиональных связей. Они рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.

Министр высоко оценил вклад посла в расширение и укрепление узбекско-кыргызских отношений. Посол Кыргызстана выразил искреннюю благодарность узбекской стороне за созданные благоприятные условия для успешного выполнения его дипломатической миссии.