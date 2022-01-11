Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов опубликовал заявление в связи с событиями в Казахстане.

В нём говорится, что МИД Узбекистана на постоянной основе отслеживает ситуацию в соседней стране. При посольстве Узбекистана в Нур-Султане и генеральных консульствах в Алматы и Актау созданы оперативные штабы.

«Особое внимание уделяется гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Установлена связь со студентами. Осуществляется работа по оказанию им необходимой помощи. Гражданам, ожидающим своих рейсов в аэропорту Нур-Султана, организовано горячее питание. Оказывается оперативное содействие в установлении связи граждан Узбекистана со своими родными и близкими, находящимися на территории Казахстана», — отмечается в сообщении.

Составлены также списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы. Они будут возвращены домой ближайшими авиарейсами Uzbekistan Airways. Пока аэропорт Алматы остаётся закрытым.

«Дипломатические и консульские учреждения Узбекистана находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах. В настоящее время информации о задержании граждан Узбекистана нет», — заявил представитель МИДа.

Он напомнил, что граждане Узбекистана могут круглосуточно обращаться в дипломатические представительства Узбекистана в Нур-Султане (номер горячей линии: +7 771 020 36 73), Алматы (+7 777 950 44 33) и Актау (+7 777 599 00 51).