Нахождение в общественных местах без лицевой маски в условиях ограничений, которые продолжают действовать в Узбекистане в связи с пандемией коронавируса, по-прежнему может стать причиной штрафа в размере до 5 базовых расчётных величин (статья 54 КоАО).

Однако на воскресном заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19 премьер-министр Абдулла Арипов дал поручение МВД и Национальной гвардии, чтобы их сотрудники сначала предупреждали граждан, у которых нет масок, а штрафы применялись только при грубых нарушениях или при отказе надеть маску. Об этом на пресс-конференции в АИМК в понедельник сообщил член Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, директор Центра повышения профессиональной квалификации медработников Хабибулла Акилов.

На заседании комиссии глава правительства подчеркнул, что сотрудники ОВД и Нацгвардии должны обращаться к гражданам вежливо, напоминая им о необходимости ношения масок. Кроме того, с начала недели сотрудникам раздали одноразовые маски, чтобы они давали их гражданам, у которых масок при себе нет, сообщил Хабибулла Акилов.

«Газета.uz» связалась с главой центра, чтобы узнать подробности. Он подтвердил, что премьер-министр дал поручение МВД и Нацгвардии не штрафовать граждан при первом нарушении требования, а ограничиваться предупреждением.

При этом он отметил, что ответственность за отсутствие маски в общественных местах не отменялась. Если требование грубо нарушается и если гражданин отказывается надевать маску, то, «конечно, будет открыто административное дело и выписан штраф».

«Премьер-министр подчеркнул: если человек говорят, что забыл маску дома, дайте ему маску, и пусть он продолжает свой путь», — сказал Хабибулла Акилов.

Наш корреспондент также обратился за комментарием к пресс-секретарю МВД Шохруху Гиясову. Он тоже подтвердил, что люди, замеченные без масок, сначала получают предупреждение.

По его словам, в связи с появлением штамма «омикрон» в Узбекистане и ростом заболеваемости в стране усилены карантинные ограничения. На сотрудников правоохранительных органов возложена задача контроля за соблюдением установленных правил и предупреждения граждан, нарушающих их.

Он сообщил, что 9 января в Ташкенте было зафиксировано 899 случае нарушения карантинных требований, в 721 случае сотрудники ограничились предупреждением. В остальных случаях были оформлены протоколы.

«Если граждане в общественных местах находятся без масок, в первый раз им даётся предупреждение. Если граждане или юридические лица нарушают правила повторно или грубо, если эти действия могут иметь негативные последствия, в отношении них принимаются меры согласно законодательству», — отметил Шохрух Гиясов.