Кенгаш народных депутатов Ташкента 30 декабря утвердил бюджет города и его районов на 2022 год в объеме 6,04 трлн сумов, что на 1,97 трлн сумов (+48,5%) больше, чем изначально было принято на 2021 год. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный хокимом Джахонгиром Артыкходжаевым, опубликован на портале E-Qaror.
|№
|Показатели
|2021
|2022
|1.
|Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов
|89 105
|120 068
|2.
|Рост ВРП, %
|11
|7,5
|3.
|Рост производства промышленных товаров, %
|6,3
|6,3
|4.
|Рост сферы услуг, %
|12,6
|30,1
|5.
|Рост розничной торговли, %
|7,3
|8,5
Согласно прогнозу, валовый региональный продукт должен увеличиться на 7,5% — до 120 трлн сумов, промышленное производство — на 6,3%, сфера услуг — на 30,1%, розничная торговля — 8,5%.
Прогноз доходов бюджета Ташкента на 2022 год
тыс. сумов
|№
|Показатели
|2021
|2022
|Рост, %
|Всего
|2 924 431 471
|4 428 730 322
|51,4
|1 .
|Налог на прибыль юрлиц
|135 271 350
|213 889 050
|58,1
|2 .
|Налог на доходы физлиц
|271 980 450
|373 331 100
|37,3
|3 .
|Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям
|93 034 437
|374 434 000
|4 раза
|4 .
|Налог на имущество юрлиц
|313 565 912
|728 836 000
|в 2,3 раза
|5 .
|Земельный налог для юрлиц
|419 733 154
|586 846 000
|39,8
|6 .
|Налог с оборота
|662 286 746
|586 846 000
|-11,4
|7 .
|Госпошлина
|415 485 200
|513 919 900
|23,7
|8 .
|Штрафы
|151 507 000
|256 094 000
|69,0
|9 .
|Доход от чистой прибыли госорганизаций
|51 263 222
|181 290 000
|в 3,5 раза
|10 .
|Сборы
|410 304 000
|520 771 000
|26,9
|11
|Приватизация
|100 000 000
|12
|Другое
|11 573 272
Бюджет столицы без учёта районов составит 4,43 трлн сумов, что на 52,3% больше прошлогоднего показателя. Большая часть доходов бюджета сформируется за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц — 728,8 млрд сумов, или 16,4% (в прошлом году — 313,5 млрд сумов).
Несмотря на снижение ставки налога с 2% до 1,5% в 2022 году, за счёт введения минимального значения для налоговой базы (в Ташкенте — 2,5 млн сумов за 1 кв. м) поступления вырастут в 2,3 раза (глава ГНК объяснял, как это произойдёт).
Вторым основным источником бюджетных поступлений станет налог с оборота - 586,8 млрд сумов (662,3 млрд сумов), объём поступлений снизится на 11,4%. Далее идёт земельный налог для юрлиц - 567,7 млрд сумов (419,7 млрд сумов), рост — 35,2%.
Кроме того, прогнозируется рост поступлений от государственных пошлин — до 513,9 млрд сумов (+36,6%) и штрафов — до 256,1 млрд сумов (+69%).
В бюджете запланированы поступления акцизного налога от реализации бензина, дизельного топлива и газа конечным потребителям в размере 374,4 млрд сумов, что в 4 раза больше, чем в 2021 году.
Ожидается, что в этом году появится ещё одна доходная статья — приватизация, которая должна принести 100 млрд сумов.
Расходные статьи городского бюджета (без учёта районов) в 2022 году прогнозируются на сумму 4,43 трлн сумов.
В частности, продолжатся выплаты на покрытие кредита гостиницы Hyatt Regency Tashkent. В 2020 году на это выделялось 66,4 млрд сумов, в 2021 году — 71,3 млрд сумов, в этом году планируется направить 69 млрд сумов. Строительство отеля обошлось в 205 млн долларов, включая кредит «Народного банка» в 100 млрд сумов из средств Накопительной пенсионной системы. Гостиницу планируется приватизировать.
На возмещение убытков от бесплатного проезда пенсионеров в метро с 10:00 до 16:00 и по предельным тарифам (включая расходы, предусмотренные постановлением президента от 16 октября 2021 года ПП-5260) направят 116,5 млрд сумов. При этом бесплатный проезд пенсионеров в 2021 году обошёлся всего в 9,7 млрд сумов.
На покрытие недополученных доходов общественного транспорта (за счёт использования транспортных карт), а также убытков от предельных тарифов и оказания услуг по перевозке багажа выделяется 150 млрд сумов (было 259 млрд сумов).
Предусмотрено распределение 500 млрд сумов президентом Узбекистана. Ещё 500 млрд сумов направят на программу «Обод махалла».
На субсидирование убытков производителей теплоэнергии, возникших в результате применения сниженных тарифов на услуги по теплоснабжению населению, выделяется 732,2 млрд сумов, что на 68,5% больше, чем в 2021 году. Напомним, что теперь регулируемые тарифы на услуги по теплоснабжению потребителей Ташкента утверждаются решением городского кенгаша народных депутатов до 1 мая по расчётам, предоставленным французской компанией Veolia.
На ремонт и обновление лифтов в многоквартирных домах намечено потратить 85,5 сумов. В начале 2021 года Антимонопольный комитет выступал против монополии для «Технопарка» (учредитель — хокимият Ташкента) в сфере ремонта и установки лифтов в многоэтажках.
Прогнозы доходов бюджета Ташкента и его районов в 2022 году
|№
|Названия города и районов
|Доходы в 2021 году
|Доходы в 2022 году
|Рост, %
|Всего
|4 068 619 422
|6 044 667 322
|148,6
|1 .
|Ташкент
|2 924 431 471
|4 428 730 322
|151,4
|2 .
|Шайхантахурский район
|113 478 813
|157 083 389
|138,4
|3 .
|Учтепинский район
|112 433 967
|151 349 771
|134,6
|4 .
|Чиланзарский район
|115 028 625
|158 073 167
|137,4
|5 .
|Мирабадский район
|78 071 851
|106 959 437
|137,0
|6 .
|Мирзо-Улугбекский район
|120 444 100
|167 272 601
|138,9
|7 .
|Яккасарайский район
|71 682 198
|93 582 311
|130,6
|8 .
|Алмазарский район
|133 887 069
|191 683 639
|143,2
|9 .
|Яшнабадский район
|117 351 315
|165 547 012
|141,1
|10 .
|Сергелийский район
|99 362 927
|116 779 544
|117,5
|11 .
|Бектемирский район
|36 421 372
|53 191 928
|146,0
|12 .
|Юнусабадский район
|139 740 575
|187 102 989
|133,9
|13 .
|Янгихаётский район
|6 285 139
|67 311 212
|1071,0
Если в 2021 году Юнусабадский район получил больше всего доходов среди районов, то в этом году больше всего доходов прогнозируется для Алмазарского района.
Нормативы отчислений из общегосударственных налогов в районные бюджеты
|в процентах
|№
|Район
|Налог с оборота
|Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям
|Налог на имущество юрлиц
|Налог на имущество юрлиц
|Налог за пользование водными ресурсами
|1
|Шайхантахурский район
|28 (было 15)
|20 (100)
|8 (10)
|8 (10)
|100
|2
|Учтепинский район
|28 (33)
|84 (100)
|9 (10)
|9 (10)
|100
|3
|Чиланзарский район
|28 (30)
|20 (100)
|6 (10)
|7 (10)
|100
|4
|Мирабадский район
|28 (5)
|11 (50)
|6 (5)
|10 (5)
|100
|5
|Мирзо-Улугбекский район
|28 (31)
|96 (100)
|10 (10)
|10 (10)
|100
|6
|Яккасарайский район
|28 (11)
|14 (80)
|5 (10)
|6 (10)
|100
|7
|Алмазарский район
|28 (34)
|100 (100)
|28 (20)
|31 (20)
|100
|8
|Яшнабадский район
|28 (10)
|55 (70)
|9 (10)
|7 (10)
|100
|9
|Сергелийский район
|28 (15)
|30 (70)
|7 (10)
|10 (10)
|100
|10
|Бектемирский район
|28 (10)
|10 (10)
|6 (5)
|7 (5)
|100
|11
|Юнусабадский район
|28 (18)
|72 (100)
|7 (10)
|10 (10)
|100
|12
|Янгихаётский район
|28 (10)
|83 (100)
|10 (10)
|10 (10)
|100
Документом утверждены обновлённые нормативы отчислений из общегосударственных налогов в районные бюджеты. В 2022 году сокращается доля отчислений практически из всех налогов.