Кенгаш народных депутатов Ташкента 30 декабря утвердил бюджет города и его районов на 2022 год в объеме 6,04 трлн сумов, что на 1,97 трлн сумов (+48,5%) больше, чем изначально было принято на 2021 год. Главный финансовый документ Ташкента, подписанный хокимом Джахонгиром Артыкходжаевым, опубликован на портале E-Qaror.

№

Показатели

2021

2022

1.

Валовый региональный продукт (ВРП), млрд сумов

89 105

120 068

2.

Рост ВРП, %

11

7,5

3.

Рост производства промышленных товаров, %

6,3

6,3

4.

Рост сферы услуг, %

12,6

30,1

5.

Рост розничной торговли, %

7,3

8,5



Согласно прогнозу, валовый региональный продукт должен увеличиться на 7,5% — до 120 трлн сумов, промышленное производство — на 6,3%, сфера услуг — на 30,1%, розничная торговля — 8,5%.

Прогноз доходов бюджета Ташкента на 2022 год

тыс. сумов №

Показатели

2021

2022

Рост, %

Всего

2 924 431 471

4 428 730 322

51,4

1 .

Налог на прибыль юрлиц

135 271 350

213 889 050

58,1

2 .

Налог на доходы физлиц

271 980 450

373 331 100

37,3

3 .

Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям

93 034 437

374 434 000

4 раза 4 .

Налог на имущество юрлиц

313 565 912

728 836 000

в 2,3 раза 5 .

Земельный налог для юрлиц

419 733 154

586 846 000

39,8

6 .

Налог с оборота

662 286 746

586 846 000

-11,4

7 .

Госпошлина

415 485 200

513 919 900

23,7

8 .

Штрафы

151 507 000

256 094 000

69,0

9 .

Доход от чистой прибыли госорганизаций

51 263 222

181 290 000

в 3,5 раза 10 .

Сборы

410 304 000

520 771 000

26,9

11

Приватизация



100 000 000



12

Другое



11 573 272





Бюджет столицы без учёта районов составит 4,43 трлн сумов, что на 52,3% больше прошлогоднего показателя. Большая часть доходов бюджета сформируется за счёт поступлений от налога на имущество юридических лиц — 728,8 млрд сумов, или 16,4% (в прошлом году — 313,5 млрд сумов).

Несмотря на снижение ставки налога с 2% до 1,5% в 2022 году, за счёт введения минимального значения для налоговой базы (в Ташкенте — 2,5 млн сумов за 1 кв. м) поступления вырастут в 2,3 раза (глава ГНК объяснял, как это произойдёт).

Вторым основным источником бюджетных поступлений станет налог с оборота - 586,8 млрд сумов (662,3 млрд сумов), объём поступлений снизится на 11,4%. Далее идёт земельный налог для юрлиц - 567,7 млрд сумов (419,7 млрд сумов), рост — 35,2%.

Кроме того, прогнозируется рост поступлений от государственных пошлин — до 513,9 млрд сумов (+36,6%) и штрафов — до 256,1 млрд сумов (+69%).

В бюджете запланированы поступления акцизного налога от реализации бензина, дизельного топлива и газа конечным потребителям в размере 374,4 млрд сумов, что в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Ожидается, что в этом году появится ещё одна доходная статья — приватизация, которая должна принести 100 млрд сумов.

Расходные статьи городского бюджета (без учёта районов) в 2022 году прогнозируются на сумму 4,43 трлн сумов.

В частности, продолжатся выплаты на покрытие кредита гостиницы Hyatt Regency Tashkent. В 2020 году на это выделялось 66,4 млрд сумов, в 2021 году — 71,3 млрд сумов, в этом году планируется направить 69 млрд сумов. Строительство отеля обошлось в 205 млн долларов, включая кредит «Народного банка» в 100 млрд сумов из средств Накопительной пенсионной системы. Гостиницу планируется приватизировать.

На возмещение убытков от бесплатного проезда пенсионеров в метро с 10:00 до 16:00 и по предельным тарифам (включая расходы, предусмотренные постановлением президента от 16 октября 2021 года ПП-5260) направят 116,5 млрд сумов. При этом бесплатный проезд пенсионеров в 2021 году обошёлся всего в 9,7 млрд сумов.

На покрытие недополученных доходов общественного транспорта (за счёт использования транспортных карт), а также убытков от предельных тарифов и оказания услуг по перевозке багажа выделяется 150 млрд сумов (было 259 млрд сумов).

Предусмотрено распределение 500 млрд сумов президентом Узбекистана. Ещё 500 млрд сумов направят на программу «Обод махалла».

На субсидирование убытков производителей теплоэнергии, возникших в результате применения сниженных тарифов на услуги по теплоснабжению населению, выделяется 732,2 млрд сумов, что на 68,5% больше, чем в 2021 году. Напомним, что теперь регулируемые тарифы на услуги по теплоснабжению потребителей Ташкента утверждаются решением городского кенгаша народных депутатов до 1 мая по расчётам, предоставленным французской компанией Veolia.

На ремонт и обновление лифтов в многоквартирных домах намечено потратить 85,5 сумов. В начале 2021 года Антимонопольный комитет выступал против монополии для «Технопарка» (учредитель — хокимият Ташкента) в сфере ремонта и установки лифтов в многоэтажках.

Прогнозы доходов бюджета Ташкента и его районов в 2022 году

№

Названия города и районов

Доходы в 2021 году

Доходы в 2022 году

Рост, %



Всего

4 068 619 422

6 044 667 322

148,6

1 .

Ташкент

2 924 431 471

4 428 730 322

151,4

2 .

Шайхантахурский район

113 478 813

157 083 389

138,4

3 .

Учтепинский район

112 433 967

151 349 771

134,6

4 .

Чиланзарский район

115 028 625

158 073 167

137,4

5 .

Мирабадский район

78 071 851

106 959 437

137,0

6 .

Мирзо-Улугбекский район

120 444 100

167 272 601

138,9

7 .

Яккасарайский район

71 682 198

93 582 311

130,6

8 .

Алмазарский район

133 887 069

191 683 639

143,2

9 .

Яшнабадский район

117 351 315

165 547 012

141,1

10 .

Сергелийский район

99 362 927

116 779 544

117,5

11 .

Бектемирский район

36 421 372

53 191 928

146,0

12 .

Юнусабадский район

139 740 575

187 102 989

133,9

13 .

Янгихаётский район

6 285 139

67 311 212

1071,0



Если в 2021 году Юнусабадский район получил больше всего доходов среди районов, то в этом году больше всего доходов прогнозируется для Алмазарского района.

Нормативы отчислений из общегосударственных налогов в районные бюджеты

в процентах № Район Налог с оборота Налог от реализации бензина, дизтоплива и газа конечным потребителям Налог на имущество юрлиц Налог на имущество юрлиц Налог за пользование водными ресурсами 1 Шайхантахурский район 28 (было 15) 20 (100) 8 (10) 8 (10) 100 2 Учтепинский район 28 (33) 84 (100) 9 (10) 9 (10) 100 3 Чиланзарский район 28 (30) 20 (100) 6 (10) 7 (10) 100 4 Мирабадский район 28 (5) 11 (50) 6 (5) 10 (5) 100 5 Мирзо-Улугбекский район 28 (31) 96 (100) 10 (10) 10 (10) 100 6 Яккасарайский район 28 (11) 14 (80) 5 (10) 6 (10) 100 7 Алмазарский район 28 (34) 100 (100) 28 (20) 31 (20) 100 8 Яшнабадский район 28 (10) 55 (70) 9 (10) 7 (10) 100 9 Сергелийский район 28 (15) 30 (70) 7 (10) 10 (10) 100 10 Бектемирский район 28 (10) 10 (10) 6 (5) 7 (5) 100 11 Юнусабадский район 28 (18) 72 (100) 7 (10) 10 (10) 100 12 Янгихаётский район 28 (10) 83 (100) 10 (10) 10 (10)

100

Документом утверждены обновлённые нормативы отчислений из общегосударственных налогов в районные бюджеты. В 2022 году сокращается доля отчислений практически из всех налогов.