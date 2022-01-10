10 января состоялся очередной телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим совместным мероприятиям. Президент Токаев проинформировал о текущей ситуации в Республике Казахстан и мерах, предпринимаемых правительством по стабилизации положения в стране. Лидер Узбекистана ещё раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

«Стороны выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности на братской земле Казахстана», — отмечается в сообщении.

До этого президенты двух стран говорили по телефону 6 января — после того, как в Казахстане протесты против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков.