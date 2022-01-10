10 января в 2:41 было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 355 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,4. Глубина очага — 15 км.

Сила подземных толчков в разных районах Сурхандарьи и соседней области составила: