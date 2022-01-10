10 января в 2:41 было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 355 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,4. Глубина очага — 15 км.
Сила подземных толчков в разных районах Сурхандарьи и соседней области составила:
- Алтынсайский район: 3 балла, 34 км от эпицентра;
- Денауский район: 3 балла, 35 км;
- Байсунский район: 3 балла, 36 км;
- Сариасийский район: 2−3 балла, 50 км;
- Кумкурганский район: 2 балла, 57 км;
- Шурчинский район: 2 балла, 61 км;
- Бандыханский район: 2 балла, 63 км;
- Камашинский район Кашкадарьинской области: 2 балла, 65 км;
- Узунский район: 2 балла, 70 км;
- Дехканабадский район Кашкадарьинской области: 2 балла, 71 км;
- Шахрисабский район Кашкадарьинской области: 2 балла, 71 км.