Количество случаев коронавируса, подтверждённых в Узбекистане в воскресенье, составило 389, что на 20 больше, чем днём ранее (369), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев, выявленных с начала пандемии, достигло 200730.

Большинство новых случаев 9 января было выявлено в Ташкенте — 193, Ташкентской области — 51 и Самаркандской области — 44.

За день зарегистрировано 3 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19, общее число официально зарегистрированных умерших составило 1497.

Напомним, накануне было сообщено о выявлении в Узбекистане штамма коронавируса «омикрон». В связи с ростом выявляемости в стране вновь усилены карантинные меры.