Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана, сообщил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.

В письме «выражаются глубокие соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и дружественному народу Казахстана в связи с многочисленными жертвами и тяжело пострадавшими среди военнослужащих и населения, а также значительным ущербом в результате трагических событий в этой соседней братской стране», говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев «выразил искренние соболезнования родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая спокойствие Родины и народ страны, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», отмечается в сообщении.