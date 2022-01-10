Университет AKFA с января 2022 года начинает прием документов абитуриентов на 2022−2023 учебный год.

В 2022 году вуз будет проводить приемную кампанию с 10 января по 20 августа.

Документы будут приниматься полностью в режиме онлайн.

Абитуриенты могут поступить на следующие факультеты:

медицина (стоимость обучения первые два года — 21 млн сумов за семестр, с третьего курса — 29 млн сумов);

фармакология (21 млн сумов);

стоматология (21 млн сумов);

высшее медсестринское дело (10 млн сумов);

бухгалтерия и финансы (14,5 млн сумов);

экономика (13,5 млн сумов);

прикладная математика (12 млн сумов);

английский язык (12 млн сумов);

гражданское строительство (13,5 млн сумов);

архитектура и дизайн (13,5 млн сумов);

компьютерный инжиниринг (13,5 млн сумов);

программный инжиниринг (13,5 млн сумов);

коммерческое право (12,5 млн сумов);

журналистика (12,5 млн сумов);

цифровой маркетинг (12,5 млн сумов);

стартап менеджмент (12,5 млн сумов);

международный бизнес (12,5 млн сумов).

Цены указаны за семестр. Есть возможность оплачивать контракт частями.





Абитуриенты могут ознакомиться с правилами приема на 2022−2023 учебный год по ссылке.

Вступительные экзамены будут проведены 7 февраля, 7 марта, 7 апреля, 7 июня, 7 июля и 25 августа. Экзамены на грантовые места пройдут 7 июля.

При подаче документов абитуриенты должны загрузить электронные копии следующих документов:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт). Документ о среднем и среднем специальном образовании (аттестат или диплом). Фото 3,5×4,5. IELTS (минимум 5 баллов или 5,5 — в зависимости от факультета), эквивалент TOEFL или Duolingo English Test.





Абитуриенты и их родители могут связаться с ректором университета AKFA Бехзодом Джалиловым в Telegram, Instagram и Facebook.

Телефон: (+998) 71−200−01−23.

Сайт: akfauniversity.org

Telegram: t.me/akfauniversity

Telegram-бот: t.me/akfaunibot

Facebook: fb.com/akfauniversity

Instagram: @akfauniversity

YouTube: AKFA University

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