Университет AKFA с января 2022 года начинает прием документов абитуриентов на 2022−2023 учебный год.
В 2022 году вуз будет проводить приемную кампанию с 10 января по 20 августа.
Документы будут приниматься полностью в режиме онлайн.
Абитуриенты могут поступить на следующие факультеты:
- медицина (стоимость обучения первые два года — 21 млн сумов за семестр, с третьего курса — 29 млн сумов);
- фармакология (21 млн сумов);
- стоматология (21 млн сумов);
- высшее медсестринское дело (10 млн сумов);
- бухгалтерия и финансы (14,5 млн сумов);
- экономика (13,5 млн сумов);
- прикладная математика (12 млн сумов);
- английский язык (12 млн сумов);
- гражданское строительство (13,5 млн сумов);
- архитектура и дизайн (13,5 млн сумов);
- компьютерный инжиниринг (13,5 млн сумов);
- программный инжиниринг (13,5 млн сумов);
- коммерческое право (12,5 млн сумов);
- журналистика (12,5 млн сумов);
- цифровой маркетинг (12,5 млн сумов);
- стартап менеджмент (12,5 млн сумов);
- международный бизнес (12,5 млн сумов).
Цены указаны за семестр. Есть возможность оплачивать контракт частями.
Абитуриенты могут ознакомиться с правилами приема на 2022−2023 учебный год по ссылке.
Вступительные экзамены будут проведены 7 февраля, 7 марта, 7 апреля, 7 июня, 7 июля и 25 августа. Экзамены на грантовые места пройдут 7 июля.
При подаче документов абитуриенты должны загрузить электронные копии следующих документов:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
- Документ о среднем и среднем специальном образовании (аттестат или диплом).
- Фото 3,5×4,5.
- IELTS (минимум 5 баллов или 5,5 — в зависимости от факультета), эквивалент TOEFL или Duolingo English Test.
Абитуриенты и их родители могут связаться с ректором университета AKFA Бехзодом Джалиловым в Telegram, Instagram и Facebook.
Телефон: (+998) 71−200−01−23.
Сайт: akfauniversity.org
Telegram: t.me/akfauniversity
Telegram-бот: t.me/akfaunibot
Facebook: fb.com/akfauniversity
Instagram: @akfauniversity
YouTube: AKFA University
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