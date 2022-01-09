В воскресенье казахстанские телеканалы Qazaqstan и «Хабар 24» показали сюжет, в котором избитый кыргызстанец рассказывает, что он является безработным и участвовал в погромах в Алматы, получив за это 90 тысяч тенге (около 200 долларов). Сообщения распространили и другие СМИ. Вскоре им пришлось опровергать эту информацию.

«Предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алматы, и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал, о чём они говорят. Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали в селе Самсы (Жамбылская область — ред.) военные», — рассказал он на камеру.





СМИ Кыргызстана быстро узнали в мужчине кыргызского пианиста и джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто выступал в Алматы. Близкие и коллеги Рузахунова подтвердили, что на видео именно он. Они вышли на митинг к посольству Казахстана в Бишкеке.

К протестующим присоединился глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, который заявил, что на видео показан кыргызский музыкант и он не является террористом. Он выразил недовольство властей Кыргызстана тем, что кыргызстанцев в Казахстане пытаются выставить погромщиками.

«Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал Ташиев. По его словам, МИД Кыргызстана отправил Казахстану ноту протеста.

МВД Казахстана позже заявило, что избитый мужчина на видео не Викрам Рузахунов, а Закир Убуров (1990 года рождения). Однако его брат Тахир Убуров (правильное написание — Юбуров) заявил, что в сюжете показан не Закир, хотя его младшего брата также задержали в Казахстане.

Закир Юбуров. Фото: «Кактус Медиа».

В МВД Кыргызстана со ссылкой на родственников задержанного сообщили, что Викрам Рузахунов был приглашен в Алматы для проведения концертов.

«В аэропорт его сопровождали мать Кундузхан и её внук Аскат Сериков, который работает программистом в компании ИПАМ в Бишкеке. Родственников у них в Казахстане не имеется, и музыкант ездил только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и в странах СНГ», — говорится в сообщении.

Глава кыргызского МИДа Руслан Казакбаев заявил, что адвокатов и консулов дипмиссии не пускают к задержанным кыргызстанцам.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении отметил, что между министерствами двух стран ведется необходимая работа.

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Но мы будем твёрдо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Дождёмся результатов работы спецслужб двух стран», — написал он у себя в соцсетях.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter на английском языке, что «бандитами и террористами» управляли из особого центра, а некоторые из них говорили не на казахском языке. Позднее эти сообщения были удалены.