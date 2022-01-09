Поставки импортного мяса из Беларуси и Украины в Узбекистан задерживаются из-за ситуации в Казахстане, где в начале января произошли беспорядки. Об этом «Газете.uz» сообщили предприниматели, занимающиеся импортом и производством мяса.

Директор компании по производству мясной продукции Promeat, фермер Иззат Муталов сообщил, что ситуация в Казахстане может повлиять на сферу животноводства в Узбекистане. По его словам, казахстанское мясо, живой скот и сельхозпродукция в значительных объемах удовлетворяет спрос на продовольственном рынке Узбекистане. Кроме того, Казахстан является огромной территориальной транзитной зоной для перевозок товаров по суше в Узбекистан.

«С учетом отмены НДС, запрета казахских властей экспортировать мясо на полгода из-за кризиса, закрытых границ и невозможности перевозить мясо из Беларуси и Украины по территории Казахстана — всё это в скорейшем времени неминуемое радикально скажется на ценах», — считает предприниматель.

Иззат Муталов сообщил, что только 7 января стоимость мяса на оптовом рынке увеличилась на 2000 сумов.

«И никто не может вам точно сказать вектор роста цены, ведь обстоятельства не зависят от нас. В такой ситуации необходимо сохранять трезвый холодный рассудок и принимать важные решения не только в краткосрочный период нормализации ситуации у соседа и в регионе. Но и закладывать основы серьёзных реформ в сельском хозяйстве, земельном пользовании и перехода к рыночным механизмам», — заявил он.

Производитель считает, что кризис в соседней стране показал главную уязвимость Узбекистана.

«Мы надеялись на Казахстан в поставках мяса, признаваясь самим себе не просто в невозможности системно подойти к животноводству и сельскому хозяйству — мы просто не желали что-то делать значительное, слепо веря в прочность устаревших взглядов на вещи и надеясь на авось», — сказал он.

Иззат Муталов подчеркнул, что цены нельзя регулировать исключительно административным решением, а необходимо создавать рыночные механизмы и возможности увеличения числа бизнесменов-фермеров и профессиональных животноводов, которые своими предложениями смогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

«Я уверен, что у нас есть все необходимые условия и, главное, политическая воля в лице нашего президента и его реформаторского курса для начала серьёзных изменений в сельском хозяйстве, которые благоприятно отразятся в кратчайшие сроки на нашей экономике», — заявил предприниматель.

30 ноября Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о введении запрета на вывоз крупного и малого рогатого скота на шесть месяцев, а также картофеля и моркови — на три месяца.

Иззат Муталов сообщил «Газете.uz», что казахская сторона также запретила экспорт мяса. Кроме того, наблюдаются проблемы с транзитом грузов через территорию Казахстана.

Ещё два предпринимателя, занимающиеся оптовой торговлей импортного мяса, сообщили «Газете.uz», что их грузовые автомобили застряли на российско-казахстанской границе — на посту в Актобе.

Директор ташкентской Exclusive Company SAA Алишер Саидов отметил, что в последние дни увеличилось количество обращений от клиентов по поводу поставок мяса из Беларуси.

«Мой груз с мясом должен только выехать из Беларуси. У меня многие продавцы мяса и даже другие импортёры спрашивают, когда прибудут мои машины. Как я знаю, машины многих импортёров застряли в Актобе. Водитель моего коллеги должен был выехать в сторону Узбекистана 2 января, но до сих пор не смог пересечь границу», — сказал он.

Предприниматель считает, что если поставщики не смогут доставить мясо в Узбекистан, а те, кто уже привёз его до Нового года и продал запасы, это будет оказывать давление на внутренние цены.

«Ажиотаж уже начался. [Импортного] мяса нигде нет. Потому что ко мне уже начали обращаться по поводу мяса старые клиенты, которые долгое время не выходили на связь», — отметил он.

Руководитель и учредитель фермерского хозяйства Chartak Fidani из Наманганской области Фаррух Мусабаев в беседе с «Газетой.uz» 7 января также заявил, что его грузовики с мясом находятся в Актобе.

«Все наши машины третий день стоят в Казахстане и России. Часть — в Актобе, другая часть — в России, откуда мы не выпускаем автомобили, пока в Казахстане не стабилизируется ситуация… В Казахстане не пропускают не только наш груз, но и других. Сейчас там на дорогах стоят охрана, БТРы», — сказал он.

Предприниматель отметил, что стоимость четырёх его фур составляет 300 тысяч долларов, и он не хочет рисковать, пока не будет уверен в сохранности груза.

По его словам, если не будет дешёвого импортного мяса, продавцы на рынках будут обращаться в убойные пункты, которые начнут поднимать цены.

Фаррух Мусабаев заявил, что реализует белорусское мясо на оптовом рынке по 51−53 тысячи сумов, тогда как цена местного мяса начинается от 60 тысяч сумов в убойных пунктах.

«Вчера к этой цене [60 тысяч сумов] прибавилось 3000 сумов, поскольку вчера-сегодня (6−7 января — ред.) мы не продавали мясо. До этого распространяли по одной фуре», — сообщил предприниматель.

Глава фермерского хозяйства также отметил, что Казахстан из-за протестов и беспорядков приостановил экспорт мяса.

«Если Казахстан не будет продавать мясо Узбекистану, то цены у них резко упадут. Поскольку у них достаточно живого скота. Обычно Узбекистан покупал мясо в Шымкенте, Карабулаке», — сказал он.

Как пишет РБК, некоторые российские транспортные компании приостанавливают перевозку грузов в Казахстан и транзит через эту страну до 10 января. Перевозчики вынуждены останавливать поставки в Казахстан и разворачивать машины, которые уже пересекли границу. Они не хотят брать на себя повышенные риски по сохранности груза.

Напомним, постановлением президента Узбекистана до 31 декабря 2022 года обнулены ставки таможенной пошлины при импорте пяти видов товаров, включая мясо, масло, муку и мыло. До этого ставки на эти товары варьировались от 5% до 20%. В конце декабря правительство предложило ещё на четыре месяца продлить действие нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель.

«Газета.uz» ранее писала, как ситуация в Казахстане может повлиять на экономику Узбекистана.