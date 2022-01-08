Банановые слойки
Хрустящее лакомство из слоёного теста с нежной банановой начинкой. Минимум ингредиентов и вашего времени.
Банановый хлеб с шоколадом и орехами
Ароматный, вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.
Банановый крамбл
Популярный американский десерт, который может стать идеальным завтраком. Банановый крамбл можно подать слегка тёплым или охлаждённым, например, с шариком ванильного мороженного.
Шоколадно-банановые маффины
Красивые и вкусные шоколадно-банановые маффины. В готовых маффинах ощущается вкус и шоколада, и бананов — прекрасное сочетание ингредиентов.
Бананово-апельсиновое печенье
Бананово-апельсиновое печенье получается невероятно ароматным, ведь в нём сочетается банан и апельсиновая цедра. Готовить его очень просто и быстро.
Банановые оладьи
Рецепт лёгких в приготовлении банановых оладьев. Они идеальны для завтрака в выходной и будний день. Потребуется несколько ингредиентов, немного времени — и пышные, ароматные оладьи порадуют всю семью.