Банановые слойки





Хрустящее лакомство из слоёного теста с нежной банановой начинкой. Минимум ингредиентов и вашего времени.

Банановый хлеб с шоколадом и орехами





Ароматный, вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.

Банановый крамбл





Популярный американский десерт, который может стать идеальным завтраком. Банановый крамбл можно подать слегка тёплым или охлаждённым, например, с шариком ванильного мороженного.

Шоколадно-банановые маффины





Красивые и вкусные шоколадно-банановые маффины. В готовых маффинах ощущается вкус и шоколада, и бананов — прекрасное сочетание ингредиентов.

Бананово-апельсиновое печенье





Бананово-апельсиновое печенье получается невероятно ароматным, ведь в нём сочетается банан и апельсиновая цедра. Готовить его очень просто и быстро.

Банановые оладьи





Рецепт лёгких в приготовлении банановых оладьев. Они идеальны для завтрака в выходной и будний день. Потребуется несколько ингредиентов, немного времени — и пышные, ароматные оладьи порадуют всю семью.