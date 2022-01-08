В Ташкентском метрополитене в пилотном режиме ведётся строительство общественного туалета. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в ответ на статью Daryo.uz.

В материале отмечалось, что в метро, которое перевозит тысячи пассажиров в день, до сих пор нет туалетов. С учётом увеличения количества станций человек может находиться в общественном транспорте в течение часа. Если у пассажира есть маленький ребенок, то может понадобиться не только туалет, но и комната матери и ребёнка. В статье приводился пример Токийского метро с туалетами, в том числе оборудованными для лиц с инвалидностью, и комнатами для родителей с маленькими детьми.

В метрополитене Ташкента отметили, что в метро Токио функционирует около 300 станций, а общая протяжность линий составляет более 300 км.

«Пассажиры в токийском метро добираются до пунктов назначения в среднем за два-три часа. Поэтому в токийском метрополитене есть комнаты матери и ребенка, туалеты. Данная практика встречается не во всех метрополитенах мира. В Ташкентском метрополитене также нет туалетов и комнат матери и ребёнка. до самого дальнего пункта назначения пассажиры добираются в среднем за 40−50 минут», — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным метро, в рамках эксперимента с внесением изменений в нормативно-проектные документы ведутся строительно-ремонтные работы на станции «Чиланзар».

«Если эксперимент оправдает себя, туалеты планируется внедрить и на других станциях. На строящихся станциях метро также проектируется ряд удобств для пассажиров», — отметили в метрополитене.

В настоящее время в метро функционируют только служебные туалеты для сотрудников.

Кроме этого, метрополитен планирует поэтапно сменить указатели на станциях «на основе современного дизайна».

В метро добавили, что все дежурные сотрудники владеют навыками оказания первой медицинской помощи и обеспечены необходимыми лекарственными средствами. При необходимости сотрудники вызывают рабочую группу скорой помощи, а на станциях «Пахтакор» и «Мингурик» работают медицинские пункты.