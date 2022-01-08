7 января примерно в 15:00 в Юнусабадском районе Ташкента водитель чёрного автомобиля Malibu без государственных номеров проигнорировал ограничения, установленные по маршруту следования кортежа президента, который посещал лицей и Академию СГБ. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

На записи с видеорегистратора видно, как машина, несмотря на требование сотрудников правоохранительных органов на перекрёстке остановиться, продолжает движение. За ним начинает ехать UAZ Patriot, предположительно специальных служб. Затем Malibu возвращается, автомобиль окружают сотрудники, преследовавший его UAZ Patriot преграждает путь. Слышен выстрел пистолета.

Несмотря на окружение, водитель вновь начинает движение и уезжает. По машине вновь стреляют. UAZ Patriot снова начинает преследование. Всего слышно около 10 выстрелов.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов, комментируя происшествие, сообщил, что водитель, А. А. 1976 года рождения, был в состоянии сильного опьянения.

«Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжёлых последствий в результате незаконных действий водителя», — отметил Шохрух Гиясов.

«Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал», — добавил он.

На опубликованной фотографии виден минимум один след от пули — на двери водителя.

По факту инцидента прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 219 Уголовного кодекса («Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг»), следствие продолжается.

По имеющейся информации, водитель ранее был судим.