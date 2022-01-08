Взрыв в двухэтажном торговом центре «Инденим», произошедший утром 7 декабря в городе Денау Сурхандарьинской области, нанес ущерб на 22,6 млрд сумов. Об этом на брифинге в АИМК 8 января заявил начальник Главного управления организации государственного пожарного надзора Улмас Музаффаров.

По его словам, в результате инцидента погибли 2 человека, ещё 9 получили различные повреждения.

«Нанесен ущерб всего 226 зданиям. Из них 140 жилых домов, включая 76 частных домов, 64 квартиры в 5 многоэтажных домах, а также 86 нежилых зданий. Пришли в негодность 25 поврежденных зданий, в том числе 13 жилых и 12 нежилых», — сказал он.

Независимые оценочные организации оценили ущерб 226 объектам недвижимости в 22,6 млрд сумов, из которых 14,4 млрд сумов относятся к торговому центру.

Улмас Музаффаров сообщил о переселении собственников 13 домов, признанных правительственной комиссией непригодными для жизни. В настоящее время подрядчики ведут строительно-монтажные работы по возведению на месте нового жилья.

Подрядчики привлечены к ремонту 69 жилых домов, в том числе 64 частных домов и 64 квартир в 5 многоквартирных домах. Предприниматели ведут ремонтно-строительные работы в 60 нежилых зданиях.

«Работы по компенсации ущерба ведутся хокимиятом Сурхандарьинской области», — заявил начальник Главного управления МЧС.

Улмас Музаффаров подчеркнул, что взрыв произошёл в результате утечки газа и газопровода, проложенного под торговым центром «Инденим».

7 декабря около 4 часов утра в двухэтажном торговом комплексе «Инденим» в Денау произошёл взрыв газа, погибли два человека, несколько человек пострадали. В Генпрокуратуре заявили, что взрыв произошёл вследствие утечки газа, которая продолжалась несколько часов, версия теракта не рассматривается.

14 декабря президент Шавкат Мирзиёев поручил подробно рассказать по телевидению детали взрыва в Денау. Государственные телеканалы не освещали происшествие.

Генпрокуратура 16 декабря сообщила, что три сотрудника газоснабжающего предприятия Сурхандарьи заключены под стражу по делу о взрыве газа в Денау. Им предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и получении имущественной выгоды.