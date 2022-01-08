Биржевая цена бензина Аи-80 составила 7,47 млн сумов за тонну, сообщла пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) по итогам утренних торгов 8 января.

По сравнению с предыдущим днём стоимость топлива снизилась на 6,3%.

При пересчете на литр биржевая цена бензина Аи-80 составляет около 5700 сумов.

«Предприятия-продавцы обеспечивают стабильное выставление автомобильного бензина марки Аи-80 на биржевые торги», — отметили в УзРТСБ.

В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли максимума, но после вмешательства Антимонопольного комитета начали снижаться.

Во второй половине ноября цены на самый дешёвый бензин в стране (Аи-80 производится из местного сырья) выросли на заправках «Узбекнефтегаза» с 6790—6800 сумов до 7390 сумов, на других заправках она достигала 8000−8200 сумов. Цены также выросли и на другие марки бензина, который импортируется.

16 ноября заместитель председателя Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев перечислил причины повышения цен на бензин и рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен. Были анонсированы меры по увеличению минимальных объёмов бензина, выставляемых на бирже, реализации Аи-80 небольшими лотами до 1 тонны и другие. Комитет также подтвердил наличие «манипулятивных действий» при биржевых сделках с бензином.

«Узбекнефтегаз» в конце ноября снизил цену Аи-80 на своих АЗС до 6890 сумов, а 17 декабря — до 6500 сумов.