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Зима на селе — в объективе Мадины Аъзам

Частое отключение электроэнергии, горький запах дыма из печки, приготовление еды во дворе в холодную погоду и ужин вокруг сандала. Как узбекистанцы зимуют на селе – в фотоистории студентки Университета журналистики и массовых коммуникаций Мадины Аъзам. Репортаж снят в Андижанской области. Материал переведён с узбекского языка.

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Не все жители Узбекистана предвкушают зиму, несмотря на своеобразную прелесть этого времени года. Для жителей многих сёл вместе с холодами приходит частое отключение электричества. Запах горького дыма тянется из печи, еду приходится готовить в тандыре или на костре в дождливые и снежные дни на улице. Прелести зимы на селе – не то, чего жители ждут с нетерпением.


Смена сезонов – неизбежная особенность природы. Поэтому люди в кишлаках, где наблюдаются проблемы с поставкой газа, заботятся о зимних запасах топлива и продовольствия ещё летом и с особым усердием хлопочут по хозяйству.

Запасы сена и угля у ворот одного из домов в кишлаке.

Семьи готовят комнату для зимовки, заполняют сарай дровами, чтобы отапливать ими дом и готовить пищу на костре. Хозяйства, что держат скот, проводят ремонтные работы в хлеву и готовят к зиме мешки с кизяком – топливо из высушенного или переработанного навоза, которое используется вместо дров.

Дрова и сено в хлеву.
Запасы угля одного домохозяйства.
Кизяк.
Многие семьи закрывают окна плёнкой, другие вешают в оконном проёме скатерти или тонкие одеяла – чтобы холодный воздух не проникал в помещения через щели.
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Бабушка заносит домой дрова, чтобы разжечь печь.
Несмотря на свой юный возраст, мальчик собирает дрова в поле.
Мальчик пилит дрова.
Зимняя кухня.
Мать готовит пищу на огне во дворе. На улице холодно.
Помимо печей в большинстве домохозяйств в кишлаке используют сандал (или танча – сооружение для обогрева; представляет собой углубление в полу, куда насыпают горячие угли; вместо углубления также используют чаны и тазы; сверху устанавливается хон-тахта; её накрывают ватным одеялом для удержания тепла – ред.). К танче особенно тянутся люди почтенного возраста, поэтому в каждой семье, где есть пожилые люди, сандал растапливают до весны.
Семья ужинает у сандала.
Девушка помешивает угли, чтобы нагреть сандал.
﻿Она пользуется свечой, потому что нет электричества.
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Покрытые инеем обувь и выстиранная одежда сушатся возле горячей печи.
Когда отключают электричество.
Семья ужинает у сандала.
К весне запасы корма для скота, а также топлива для обогрева домов иссякают. Когда земля покрывается зеленью, а солнце прогревает воздух, дедушки и бабушки, прикладывая первые ростки травы к лицу, говорят: «Слава Богу, мы пережили и эту зиму». Вскоре они начнут готовиться к следующей.
Зола, образующаяся в печи от сжигания кизяка и древесины.
Обычно ей посыпают поля для удобрения почвы.
Материал подготовлен в партнёрстве с фотоагентством PressPhoto.Uz
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Автор фотографий Мадина Аъзам.
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