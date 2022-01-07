Зима на селе — в объективе Мадины Аъзам
Частое отключение электроэнергии, горький запах дыма из печки, приготовление еды во дворе в холодную погоду и ужин вокруг сандала. Как узбекистанцы зимуют на селе – в фотоистории студентки Университета журналистики и массовых коммуникаций Мадины Аъзам. Репортаж снят в Андижанской области. Материал переведён с узбекского языка.
Не все жители Узбекистана предвкушают зиму, несмотря на своеобразную прелесть этого времени года. Для жителей многих сёл вместе с холодами приходит частое отключение электричества. Запах горького дыма тянется из печи, еду приходится готовить в тандыре или на костре в дождливые и снежные дни на улице. Прелести зимы на селе – не то, чего жители ждут с нетерпением.
Смена сезонов – неизбежная особенность природы. Поэтому люди в кишлаках, где наблюдаются проблемы с поставкой газа, заботятся о зимних запасах топлива и продовольствия ещё летом и с особым усердием хлопочут по хозяйству.
Семьи готовят комнату для зимовки, заполняют сарай дровами, чтобы отапливать ими дом и готовить пищу на костре. Хозяйства, что держат скот, проводят ремонтные работы в хлеву и готовят к зиме мешки с кизяком – топливо из высушенного или переработанного навоза, которое используется вместо дров.
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