Зима на селе — в объективе Мадины Аъзам

Не все жители Узбекистана предвкушают зиму, несмотря на своеобразную прелесть этого времени года. Для жителей многих сёл вместе с холодами приходит частое отключение электричества. Запах горького дыма тянется из печи, еду приходится готовить в тандыре или на костре в дождливые и снежные дни на улице. Прелести зимы на селе – не то, чего жители ждут с нетерпением.

Смена сезонов – неизбежная особенность природы. Поэтому люди в кишлаках, где наблюдаются проблемы с поставкой газа, заботятся о зимних запасах топлива и продовольствия ещё летом и с особым усердием хлопочут по хозяйству.