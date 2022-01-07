Верховный суд Узбекистана на открытом заседании 6 января, проведённом под председательством заместителя главы Верховного суда Икрома Муслимова, реабилитировал ещё 120 человек, репрессированных в 1920—1930-х годах. Об этом сообщила пресс-службе Верховного суда.

В общей сложности было рассмотрено шесть уголовных дел, поступивших в Верховный суд в декабре. Список жертв репрессий был составлен республиканской рабочей группой, образованной распоряжением президента Шавката Мирзиёева от 8 октября 2020 года «О дополнительных мерах по более глубокому изучению наследия и увековечению памяти жертв репрессий».

Согласно материалам дела, большая часть обвинённых была приговорена к ссылке или расстрелу с конфискацией имущества «тройками» ОГПУ (Объединённого государственного политического управления) при Совете народных комиссаров СССР, говорится в сообщении.

Верховный суд удовлетворил протесты, внесённые по шести уголовным делам в судебную коллегию по уголовным делам заместителем генерального прокурора Узбекистана. Всего реабилитированы 120 человек в соответствии со статьёй 83 Уголовно-процессуального кодекса («Основания для реабилитации»).

Икром Муслимов (в центре). Фото: Верховный суд

Уголовные дела

Согласно решению специального заседания совета ОГПУ от 4 сентября 1925 года, Мирза Ибрагимов Мир Ахур и другие (всего 43 человека) признаны виновными в объявлении войны и участии в вооруженном сопротивлении советскому государству по статьям 67 (членство в контрреволюционных организациях) и 69 (революционное движение и активные действия или борьба против пролетариата), то есть в формировании контрреволюционного правительства во время гражданской войны. Они были приговорены к ссылке с конфискацией имущества.

Решением «тройки» ОГПУ от 24 января 1930 года Аскар Аппах Ходжа Ходжаев и другие (всего 40 человек) признаны виновными в участии в вооруженном сопротивлении советскому государству по статье 78 УК УзСССР (бандитизм) и приговорены к ссылке и расстрелу с конфискацией имущества.

По решению «тройки» ОГПУ от 24 марта 1930 года Мирза Ходжа Абдурахимов и другие (всего 15 человек) признаны виновными в создании контрреволюционной тайной организации и участии в вооруженном сопротивлении советскому государству по статье 67 и 78 УК УзСССР и приговорены к высылке из Средней Азии и расстрелу с конфискацией имущества.

По аналогичным статьям приговорены к ссылке и расстрелу с конфискацией имущества Мухаммад Садык Мансурбеков и другие (всего 5) решением «тройки» ОГПУ от 25 января 1930 года.

Тогай Амин Сафаров и другие (всего 12) приговорены к ссылке решением «тройки» от 19 марта 1930 года.

Согласно решению Высшего революционного трибунала Российской советской федеративной социалистической республика Садриддин Хон Шариф Ходжаев и другие (всего 5) признаны виновными в создании контрреволюционной тайной организации и участии в вооруженном сопротивлении советскому государству по статье 67 и 78 УК УзСССР.

«Все эти лица были оправданы в ходе судебного разбирательства. При этом восторжествовала справедливость и восторжествовала годами не раскрывавшаяся истина. Чистые имена жертв репрессий, самоотверженно боровшихся за независимость и даже пожертвовавших жизнью, навсегда останутся в сердцах нашего народа», — говорится в сообщении Верховного суда.

В конце августа Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920−30-х годах и приговорённых к расстрелу или лишению свободы в концлагерях.