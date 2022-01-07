Вечером в пятницу в Ташкент из Казахстана вернулись 35 узбекских студентов, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на посольство Узбекистана в Казахстане.

По данным сервиса AviaAlertsUZ, самолёт Uzbekistan Airways прибыл в Ташкент из Нур-Султана около 18:00.

Молодые узбекистанцы обучаются в Казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева.

Председатель родительского комитета студентов вуза Тура Тураев написал в Telegram: «На протяжении последней недели многие узбекистанцы с тревогой наблюдали за событиями в соседнем Казахстане. А некоторые опасались за жизни своих близких, находящихся в этот момент в данной стране… Все эти дни родители студентов не находили себе места, беспокоясь о судьбе своих детей».

От имени родителей студентов он выразил благодарность посольству Узбекистана в Казахстане за организацию рейса.

ИА «Дунё» напоминает, что посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане работают в штатном режиме и при необходимости оказывают гражданам Узбекистана правовую помощь.

При возникновении каких-либо вопросов граждане Узбекистана могут обратиться в дипломатические представительства страны в Нур-Султане (номер «горячей линии»: +7 771 020 36 73), Алматы (+7 777 950 44 33) и Актау (+7 777 599 00 51), говорится в сообщении.