Китайский дипломат Чжан Мин с 1 января вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ИА «Дунё». Срок полномочий генсека составляет три года.

Чжан Мин сменил на этом посту представителя Узбекистана Владимира Норова, который руководил организацией в 2019—2021 годах и в конце декабря был назначен заместителем министра иностранных дел.

Чжан Мину 64 года, он является опытным дипломатом, занимал ответственные должности в центральном аппарате МИД Китая и диппредставительствах страны за рубежом. Работал заместителем министра иностранных дел. До текущего назначения был главой миссии Китая при Евросоюзе.

Напомним, что с 17 сентября прошлого года Узбекистан председательствует в ШОС.