Навоийский горно-металлургический комбинат разделился на три независимых предприятия, сообщила пресс-служба НГМК.

С 1 января организованы АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (занимается добычей и производством драгоценных металлов), государственное предприятие «Навоиуран» (добыча и переработка природного урана и редкоземельных металлов) и государственное учреждение «Фонд Навоийского горно-металлургического комбината».

Реорганизация комбината была предусмотрена постановлением президента Узбекистана от 6 марта 2020 года.

В сентябре вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщал, что правительство приступило к подготовке приватизации НГМК. По его словам, в 2022 году может быть реализовано до 10−15% акций предприятия.

«Это крупнейшая компания в Узбекистане с ежегодной выручкой более 5 млрд долларов», — отметил он, добавив, что к 2024 году планируется также выставить на IPO максимум 10−15% акций предприятия. Окончательное решение будет принято президентом.

В сентябре сообщалось, что комбинат привлёк кредит российского банка ВТБ на 1 млрд долларов для финансирования своей инвестпрограммы.

НГМК является крупнейшим промышленным предприятием страны. Он добывает золото, уран, редкие металлы, производит сырьё для промышленности стройматериалов и станкостроения, широкий ассортимент потребительских товаров. На долю комбината приходится 10% всей производимой в Узбекистане промышленной продукции и 18% доходов бюджета. На предприятии трудятся более 54 тысяч человек (данные на март 2020 года).

По объёму сырьевых ресурсов НГМК занимает третье место среди мировых производителей золота. Однако стоимость его активов намного меньше аналогичных зарубежных компаний. Балансовая стоимость НГМК оценивалась в 1,3 млрд долларов, тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет 11 млрд долларов.