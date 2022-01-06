Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила в четверг пресс-служба президента Узбекистана.

«Главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане, предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки и скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике», — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана «ещё раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране», отмечается в сообщении.