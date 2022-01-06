Посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане поддерживают постоянный контакт с находящимися в этой стране гражданами Узбекистана, в том числе студентами, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел.

Диппредставительства Узбекистана в городах Казахстана работают в штатном режиме. При необходимости гражданам Узбекистана оказывается правовая помощь, говорится в сообщении.

Вместе с тем в связи с объявлением в некоторых регионах Казахстана режима чрезвычайного положения МИД просит сограждан соблюдать временные ограничения.

При возникновении каких-либо вопросов граждане Узбекистана могут в любое время обратиться в дипломатические представительства Узбекистана в Нур-Султане (номер горячей линии +7 771 020 36 73), Алматы (номер горячей линии +7 777 950 44 33) и Актау (номер горячей линии +7 777 599 00 51).