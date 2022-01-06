Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене рейсов в города Казахстана, запланированных на период с 8 по 13 января. Рейсы 5 и 6 января также были отменены в связи с протестами, охватившими соседнюю страну.

Отменённые рейсы:

HY761/762/763/764 «Ташкент — Алматы — Ташкент»;

HY767/768 «Самарканд — Алматы — Самарканд»;

HY9729/9730 «Нукус — Актобе — Нукус»;

HY9725/9726 «Ургенч — Актау — Ургенч»;

HY9727/9728 «Нукус — Актау — Нукус».

Пассажиры отменённых рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полётов, отметили в компании.