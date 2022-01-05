Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление о мерах по обеспечению исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год.

Документом утверждён список из пяти категорий товаров, при ввозе которых в страну применяются нулевые ставки таможенных пошлин до 31 декабря 2022 года.

№ Код ТН ВЭД Наименование товара Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара) до принятия постановления

1. 0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 10 2. 1101 00 Мука пшеничная или пшенично-ржаная (10%) 10 3. 1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушенное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 10 4. 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава 5 5. 3401 Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; 20, но не менее 0,50 долл. США/кг

3402 Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401). 20, но не менее 0,50 долл. США/кг



Напомним, что с 1 мая до 2021 года действовала нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового).

С 10 октября по 31 декабря от НДС также был освобождён оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Правительство внесло в парламент законопроект о продлении на четыре месяца действия нулевой ставки НДС на импорт и реализацию этих продовольственных товаров.