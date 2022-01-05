Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление о мерах по обеспечению исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год.

Документом утверждён список из пяти категорий товаров, при ввозе которых в страну применяются нулевые ставки таможенных пошлин до 31 декабря 2022 года.

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара) до принятия постановления

1.

0207

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные

10

2.

1101 00

Мука пшеничная или пшенично-ржаная (10%)

10

3.

1104

Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушенное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006;

зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые

10

4.

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава

5

5.

3401

Мыло;

поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло;

поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло;

20, но не менее 0,50 долл. США/кг

3402

Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла);

поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401).

20, но не менее 0,50 долл. США/кг

Напомним, что с 1 мая до 2021 года действовала нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового).

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С 10 октября по 31 декабря от НДС также был освобождён оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Правительство внесло в парламент законопроект о продлении на четыре месяца действия нулевой ставки НДС на импорт и реализацию этих продовольственных товаров.