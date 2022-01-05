Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Холикназаров 5 января подписал соглашение об организации паломничества умра в 2022 году с главой Abu Sarhad — партнёрской компании в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба управления. Паломничество было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Муфтий Нуриддин Холикназаров (слева). Фото: Управление мусульман.

По данным управления, уже начата работа по организации умры, изучаются возможности граждан, внесённых в списки паломников до пандемии коронавируса, разрабатывается расписание полётов и прорабатываются вопросы организации медобследования паломников.

Ожидается, что дата начала паломничества и выполнения первого рейса в Саудовскую Аравию будет объявлена в скором времени.

Для совершения умры паломники должны быть привиты одной из вакцин против коронавируса, одобренных в Саудовской Аравии (Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson).

В Управлении мусульман отметили, что оно является единственной уполномоченной организацией в вопросе организации паломничества, и предупредили, что при выборе неофициальных путей паломничество может не состояться.