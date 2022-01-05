П️резидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новом обращении к нации заявил, что с сегодняшнего дня (5 января) возглавляет Совет безопасности страны. До сих пор пожизненным председателем совбеза был Нурсултан Назарбаев.

Отметим, что на публикуемых в социальных сетях видео протестов в Казахстане были слышны призывы к уходу из власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Звучали и требования о создании парламентской республики.

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны».

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», — подчеркнул глава государства.

В качестве председателя Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев намерен действовать максимально жёстко. «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — сказал он.

«Что бы ни было, я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными», — заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал свое скорое выступление с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана.

«Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — заключил он.

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