Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы на фоне продолжающихся в стране протестов. Он будет действовать две недели — с 5 по 19 января.

«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 1:30 5 января на срок до 00:00 19 января 2022 года», — говорится на сайте главы государства.

Кроме того, в Алматы и Мангистау вводят комендантский час с 23:00 до 7:00. На время режима ЧП также ограничивается въезд и выезд, а ещё установят ограничения на свободу передвижения и будут проверять документы, сообщает Tengrinews.kz.

Хронология

Со 2 января в соседней стране проходят протесты, начавшиеся в городе Жанаозене Мангистауской области (граничит с западной частью Узбекистана) из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ (с 60 до 120 тенге за литр). Демонстрации солидарности затем прошли в областном центре Актау, а потом перекинулись на другие регионы Казахстана, включая столицу Нур-Султан и бывшую столицу Алматы.

В Мангистау цены снизили до 50 тенге, но призывы снизить цену на топливо, звучавшие на митингах, постепенно сменились требованиями повышения уровня жизни, призывами к уходу Нурсултана Назарбаева, отставке правительства и создании парламентский республики.

Поздно вечером во вторник пропал доступ к популярным интернет-мессенджерам Telegram, WhatsApp и Signal.

Президент Казахстана в видеообращении к соотечественникам призвал митингующих «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности». «Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — подчеркнул он.